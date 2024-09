Montagem Gusttavo Lima tem relação direta com patrocínio envolvendo 'Vai de Bet' e Corinthians





Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por suspeita de lavagem de dinheiro e participação em uma organização criminosa , em um esquema que também envolve a empresa de apostas Vai de Bet e o Corinthians . As investigações apontam que o cantor, que adquiriu oficialmente 25% da Vai de Bet em julho deste ano, já exercia influência na empresa antes dessa data, atuando como um "dono oculto". A informação foi divulgada no 'Fantástico' , da TV Globo .

No final de 2023, a Vai de Bet firmou um acordo de patrocínio com o Corinthians, que passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Em depoimento, um conselheiro do clube revelou que o presidente do Corinthians mencionou, durante uma conversa telefônica com Gusttavo Lima, que o cantor já era um dos sócios da empresa de apostas na época da assinatura do contrato.

O promotor de Justiça do Gaeco, Juliano Carvalho, confirmou a suspeita, afirmando que uma testemunha relatou ter sido informada pelo próprio presidente do Corinthians sobre a participação de Gusttavo Lima na Vai de Bet.

O caso levanta suspeitas de que o patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians possa estar relacionado ao esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o cantor. O Corinthians declarou que o contrato com a empresa está em análise na Justiça e que o clube não trata mais de questões ligadas à Vai de Bet.