Reprodução Criança corre para fora de restaurante em Guarujá





Um bebê de dois anos morreu neste sábado, 28, em Guarujá, litoral de São Paulo. A criança foi atropelada enquanto saia de um restaurante em Vicente de Carvalho. Jessé Bittencourt dos Santos Júnior foi sepultado no Cemitério da Vila Júlia na tarde do domingo, 29.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o menino estava saindo do restaurante de mãos dadas com o pai. O adulto soltou a mão dele, que correu para a via na sequência.

O pai tentou correr atrás, mas a criança foi mais rápida e correu para a rua com o pai logo atrás. Em um vídeo de segurança, é possível ver um carro se aproximando e diversas pessoas em volta ficando desesperadas.

O Samu foi acionado às 11h45 e, ao chegar ao local, profissionais encontraram o menino vivo, mas gravemente ferido e em parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro em Vicente de Carvalho.





O menino chegou vivo ao pronto-socorro e passou por diversas tentativas de reanimação, mas acabou morrendo.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo, e a delegacia requisitou perícia ao veículo. A entidade não divulgou identidade do motorista e nem velocidade do carro no momento do impacto.