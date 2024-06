Reprodução/Montagem iG Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata do Amaral

A liderança no engajamento ou audiência dos perfis dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo varia a depender da rede social analisada, segundo levantamento da Escola de Comunicação, Mídia e Informação (ECMI) da FGV. Veja abaixo:

Facebook

Guilherme Boulos (PSOL) se destaca no Facebook, onde alcançou maior engajamento. Seus conteúdos mais populares incluem momentos descontraídos, como a comemoração do aniversário de sua avó e interações com animais de estimação.

Tabata Amaral (PSB) também figura bem, ocupando a segunda posição em engajamento nesta rede. Ela tem demonstrado um crescimento significativo de interações, superando Boulos em alguns momentos durante o período analisado.

Ricardo Nunes (MDB), por outro lado, teve métricas mais baixas em suas postagens no Facebook, com conteúdos focados em agenda com a população e divulgação de realizações de sua gestão, porém sem alcançar altos números de interações.

Instagram

Pablo Marçal (PRTB) lidera no Instagram entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, com ampla vantagem em relação aos demais. Ele ajustou suas postagens para incluir mais conteúdos políticos desde o lançamento de sua pré-candidatura, deixando mensagens motivacionais em segundo plano.

Ricardo Nunes também utiliza o Instagram para divulgar suas atividades como prefeito, mas suas interações ficaram abaixo de 1 milhão, mesmo em postagens destacadas, como aquela com o apresentador Ratinho.

X (ex-Twitter)

Kim Kataguiri (União Brasil) se destaca no X, plataforma associada a debates políticos e manifestações de autoridades. Ele mantém uma linha de interações consistente, posicionando-se à frente dos demais pré-candidatos nesta rede.

Tabata Amaral também figura bem no X, com uma presença significativa em debates e conteúdos políticos, embora não tenha alcançado a liderança como Kataguiri.

Pablo Marçal, por sua vez, apresenta picos de engajamento no X, especialmente em momentos críticos ou polêmicos, como durante acusações de fake news.

YouTube

Kim Kataguiri lidera no YouTube com vídeos críticos ao governo Lula e ao Judiciário, alcançando um alto número de visualizações durante o período analisado pela ECMI-FGV.

TikTok

No TikTok, Pablo Marçal é o líder claro entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, com um alto nível de visualizações e interações. Ele tem seguido uma tendência de aumentar conteúdos políticos desde o lançamento de sua pré-candidatura.

Tabata Amaral também é ativa no TikTok, combinando conteúdos sobre sua vida pessoal, São Paulo e críticas a adversários políticos, além de momentos descontraídos, como vídeos com seu namorado, o prefeito de Recife João Campos.

Este é o panorama do engajamento dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas diferentes redes sociais, conforme análise da ECMI-FGV no período de 1º de abril a 16 de junho.