Caio Barbieri Pablo Marçal é o terceiro na corrida pela Prefeitura de Sâo Paulo

O coach Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato à prefeitura de São Paulo , admitiu nesta sexta-feira (21) que recebeu um convite de Valdemar da Costa Neto para se filiar ao PL e desistir de concorrer nas eleições de outubro. O empresário, entretanto, tratou de descartar qualquer possibilidade de abandonar o pleito.

"Eu vou vencer a eleição de prefeito. Estou ganhando 102 mil intenções de votos por dia. Já era para essa turma do centrão", disse Marçal, em entrevista à colunista Raquel Landim, do UOL.

Segundo o empresário, Valdemar fala "há mais de um ano e meio sobre uma eventual ida para o PL e todas as possibilidades". Apesar disso, Marçal reiterou que não vai desistir.

Terceiro colocado nas últimas pesquisas de intenção de voto, Marçal surpreende ao ter entre 7% e 13% das intenções de voto antes de sua primeira eleição.

No último levantamento, elaborado pela Atlas/CNN, Marçal teve 12,6% das intenções de voto , atrás do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que lidera com 35,7%, e do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 23,4%.

Estratégia

Para tentar frear o avanço de Marçal, que ganhou apoio de deputados bolsonaristas, o PL decidiu colocar Ricardo Mello como vice de Nunes. Ex-chefe da Rota, o coronel era o preferido de Jair Bolsonaro (PL) e foi anunciado na chapa do atual prefeito nesta sexta-feira .

