Guilherme Corrêa, líder comunitário e integrante do movimento Salve Periférico, expressou críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) neste sábado (22). As críticas surgiram após o anúncio de que o coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL-SP) seria o vice em sua chapa para as eleições de 2024.

O descontentamento de Corrêa foi revelado durante a inauguração de um campo de futebol na zona norte de São Paulo, onde ele manifestou sua surpresa ao saber da escolha do novo vice através da mídia.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, Corrêa afirmou: "Nós que somos favela não aceitamos mais armas na comunidade. A gente quer livros, Bíblia, pessoas com o olhar social. Favela é tudo menos arma. Favela não tem vagabundo."

Ricardo de Mello Araújo foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e possui histórico como comandante da Rota, um batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo conhecido por sua alta letalidade e por enfrentar acusações de violência.

Em um momento anterior, Mello Araújo gerou controvérsia ao sugerir que a abordagem policial varia dependendo da região.

"É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins [região nobre de São Paulo], ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado”, conforme relatado ao UOL em 2017.

A oposição ao prefeito Ricardo Nunes planeja utilizar a imagem negativa associada ao policial para conter o avanço do prefeito nas áreas periféricas da cidade. Por outro lado, aliados de Nunes demonstram preocupação com a possível resistência em bairros periféricos da capital devido à ligação de Mello Araújo com a polícia.





Ricardo Nunes pode sofrer rejeição

Esse cenário é reminiscente do ocorrido em 2020, quando candidatos a vereador do PSDB enfrentaram dificuldades em certas áreas da cidade devido à associação do partido ao governo do Estado, responsável pela polícia.

Além disso, há a preocupação de que o pré-candidato a prefeito, Guilherme Boulos (PSOL-SP), possa ganhar apoio em regiões mais pobres da capital paulista ao contrastar sua vice, Marta Suplicy (PT-SP), que possui grande influência em bairros mais carentes, com a escolha de Ricardo Nunes.

Apesar das preocupações levantadas, é esperado que o prefeito Ricardo Nunes mantenha a indicação de Ricardo de Mello Araújo como vice, seguindo a indicação de Jair Bolsonaro.

