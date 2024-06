Divulgação Agente penitenciária





Uma agente penitenciária fez sexo com o serial killer Levi Bellfield, assassino em série britânico, e outros criminosos na prisão da 'Mansão Monstro', no Reino Unido. As 'aventuras sexuais' foram reveladas através de um livro escrito por Jonathan Levi e Emma French.



A mulher, de acordo com o livro, teve relações sexuais com os criminosos mais perigosos do país, e teria sido demitida após supostamente se apaixonar por um dos detentos.

Bellfield, que é ex-segurança, foi condenado à prisão perpétua no ano de 2008 pelos assassinatos de Amelie Delagrange, de 22 anos, e Marsha McDonnell, de 19 anos, além da tentativa de assassinato de Kate Sheedy, de 18 anos.

Na cadeia, o assassino em série costumava decorar em cartões para seus companheiros de prisão, além de desenhar ursinhos de pelúcia e flores para as mulheres que também estavam presas.

O caso chocou o país e viralizou nas redes sociais, já que o criminoso exibe um dos nomes mais perigosos em relação à proteção da mulher. "Eu não sei se ela é corajosa ou sem noção", disse uma internauta em comentário.

Na Europa, os únicos países em que a lei prevê expressamente penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional são a Inglaterra e o País de Gales (no Reino Unido), Holanda, Eslováquia, Bulgária, Itália, Hungria e República da Irlanda.