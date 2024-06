Paulo Pinto/Agência Brasil - 1/05/2024 Presidente Lula ao lado do deputado federal (PSOL) e pré-candidato à prefeitura de SP, Guilherme Boulos, durante ato das centrais sindicais do Dia do Trabalhador=

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foram condenados pela Justiça Eleitoral por cometerem propaganda eleitoral antecipada no Dia do Trabalho, em 1º de maio. O chefe do Executivo foi multado em R$ 20 mil, enquanto o parlamentar terá que pagar R$ 15 mil.

Na ocasião, durante ato organizado pelas centrais sindicais, na Neo Química Arena, Lula subiu no palco e pediu voto para Boulos, pré-candidato à prefeitura da capital paulista.

"Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula, em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010 e em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo", disse o chefe do Executivo, enquanto levantava um dos braços do psolista.

Na ocasião, partidos como Novo, MDB, Progressistas e PSDB criticaram a conduta na dupla e acionaram a Justiça Eleitoral . O vídeo de Lula pedindo voto para Boulos chegou a ser compartilhado nas redes do governo, mas foi removido horas depois .





Boulos lidera

Com o apoio do presidente da República, Boulos vai liderando as pesquisas de intenções de voto. A quatro meses das eleições, o deputado federal tem o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, como principal adversário.

Na última quarta-feira (19), uma pesquisa Atlas/CNN divulgou que Boulos possui 35,7% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 23,4% . O levantamento aponta um segundo turno entre os candidatos.

Na terceira posição, aparece o coach Pablo Marçal (PRTB) com 12,6% - ele está tecnicamente empatado com a deputada Tabata Amaral (PSB), que tem 10,7% das intenções de voto. O deputado Kim Kataguiri (União) tem 6,9% e o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) aparece com 5,8%.

