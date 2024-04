Reprodução Kim Kataguiri é pré-candidato a prefeito de SP





O MBL (Movimento Brasil Livre) está em meio a um debate interno para manter o deputado federal Kim Kataguiri no União Brasil e impedir sua possível filiação ao PSDB, visando a candidatura à prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano.

O grupo acredita firmemente na capacidade de Kataguiri para enfrentar Milton Leite e seus aliados e se tornar o candidato do partido na disputa pela prefeitura da capital paulista.

Recentemente, um grupo de tucanos influentes fez uma proposta tentadora para Kim se filiar ao PSDB e se tornar o candidato oficial do partido na cidade. No entanto, essa decisão tem enfrentado resistência de lideranças internas da sigla, que já trabalham ativamente contra a filiação do deputado.

Além disso, há vozes dentro do União Brasil que defendem que a legenda não autorize a saída de Kim Kataguiri, o que acarretaria no risco de perda de seu mandato como deputado federal, caso opte por se filiar ao PSDB.

O MBL, por sua vez, tem enfatizado ao deputado que não vale a pena correr esse risco e que só seria válido sair do União Brasil de forma consensual.

O movimento tem argumentado que Kim possui condições de ser candidato a prefeito pelo União Brasil, tendo o apoio da direção nacional, inclusive do vice-presidente do partido, ACM Neto, que já se manifestou favorável à sua candidatura.





Por essa razão, o MBL defende que Kataguiri permaneça no União Brasil e participe das prévias na convenção do partido, acreditando que ele teria boas chances de vencer o grupo que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes.

Kim Kataguiri enfrenta o prazo limite até o dia 5 para definir seu destino político. Até o momento, a tendência é que ele opte por continuar no União Brasil.

