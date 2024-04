Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Tabata Amaral quer Datena como vice

A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, reiterou nesta sexta-feira (12) sua intenção de ter o jornalista José Luiz Datena como vice em sua chapa. Ela afirmou que as conversas com Datena, que recentemente se filiou ao PSDB, estão progredindo.

"Estamos em conversas bastante avançadas tanto com a direção nacional do PSDB, quanto com a direção municipal. Então, [estamos] conversando com o Marconi Perillo, com o José Aníbal e, obviamente, conversando muito com o Datena, porque o nosso desejo é que o PSDB esteja junto nessa coligação, junto nesse projeto, com o Datena na posição de vice", disse Tabata à CNN Brasil .

Ela destacou que, por enquanto, não está em discussão quem substituiria Datena caso ele desistisse novamente de concorrer às eleições.



"Essa não é uma discussão que a gente está fazendo. É meu desejo, do PSDB, que o Datena ocupe essa posição [de vice]. Acho que seria muito bom para a cidade de São Paulo. Se isso não acontecesse, sabe-se Deus por qual razão, eu tenho esse compromisso sendo construído com o PSDB, mas qual seria o nome, a gente não faz esse debate agora", detalhou a pré-candidata.

Datena, que se filiou ao PSDB recentemente, é elogiado pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que afirmou que o jornalista "vale por muita gente que saiu" da sigla. Quando houve a filiação, Perillo ressaltou que discussões sobre a chapa com Tabata seriam feitas no futuro.



"Esse momento é de celebrar a vinda do Datena. Discutir outras questões, chapas, essas coisas, é depois. Isso a gente vai fazer com ele, conversando com ele, olho no olho, de forma transparente e aberta".

Nos últimos anos, Datena desistiu quatro vezes de se candidatar a diferentes cargos, incluindo à prefeitura de São Paulo em 2016 e a uma pré-candidatura ao Senado em 2018. Em 2020, houve cogitações sobre sua participação na chapa liderada por Bruno Covas, mas as tratativas não avançaram. Em 2022, Datena lançou novamente uma pré-candidatura ao Senado, mas acabou desistindo e renovou seu contrato com a Rede Bandeirantes.

