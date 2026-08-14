Tânia Rêgo/Agência Brasil Ventania nas ruas do Rio de Janeiro

O Google emitiu nesta sexta-feira (14) um alerta falso sobre a possibilidade de um ciclone em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para este fim de semana.

Em apuração do iG, a Defesa Civil de Niterói respondeu que o Google cometeu um erro ao associar o alerta de ressaca emitido para o município à previsão de um ciclone.

A empresa Google, conforme informado pelo Governo Federal, cometeu um equívoco, ao associar o alerta de Ressaca emitido pela defesa civil de Niterói à previsão de um Ciclone. Defesa Civil de Niterói.





Segundo a Defesa Civil, o único alerta enviado nesta sexta-feira (14) foi sobre a ressaca marítima.

Apesar de avisar sobre a chegada de um ciclone em Niterói, o Google exibiu informações sobre o alerta oficial de ressaca informado pela Defesa Civil junto ao alerta, o que também sugere o erro da plataforma.

Reprodução/Google Google comunica alerta falso de ciclone em Niterói (RJ)





O prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT), também publicou um vídeo para esclarecer a situação. O político também confirma que a informação sobre a chegada de um ciclone à cidade neste fim de semana é falsa.

A plataforma Google cometeu um grave erro de disparar um alerta de ciclone em Niterói nesse final de semana. Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói.





Em resposta ao questionamento do iG sobre a causa do problema, o Google disse:

Os alertas públicos de emergência na Busca e no Google Maps refletem dados oficiais emitidos diretamente por agências governamentais e autoridades locais, como a Defesa Civil. Google





Ressaca começa nesta sexta-feira (14)

O aviso da Marinha tem previsão de ressaca entre as 21h30 desta sexta-feira (14) e as 06h de domingo (16). Nesse período, as ondas podem chegar a 2,5 metros e atingir a costa de Niterói, vindas das direções Sul e Sudeste.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói registrou o aviso às 12h desta sexta-feira (14).

A Defesa Civil orienta a população a evitar o banho de mar e atividades esportivas nas praias durante a ressaca. O órgão também recomenda que as pessoas não fiquem em mirantes ou em áreas próximas ao mar.

Quem estiver nas praias deve seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros. A recomendação é também evitar o uso de bicicletas na orla, caso as ondas estejam atingindo as calçadas.

Pescadores devem evitar a navegação durante o período de ressaca. Em caso de acidente no mar, a orientação é não entrar na água para tentar resgatar as vítimas. A recomendação é acionar rapidamente as equipes do Corpo de Bombeiros.





A Defesa Civil ainda disse que continuará acompanhando as condições do mar e divulgará novas informações caso haja mudanças.