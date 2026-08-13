Luís Felipe Granado/ iG Rio terá quinta-feira com nebulosidade, mas sem chuva

A chuva se aproxima do Rio de Janeiro, mas ela ainda não deve cair na cidade nesta quinta-feira (13). Apesar do calor, o tempo deve permanecer fechado e com nevoeiro, na expectativa de que a instabilidade chegue na próxima sexta-feira (14).

Segundo o sistema meteorológico da prefeitura Alerta Rio, ona capital fluminense nesta quinta é devariada, e com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de

Os ventos estarão fracos na maior parte do dia, mas podem chegar a escala de moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Ciclovia Tim Maia é reaberta



As temperaturas, começam a subir depois de dias frios e podem chegar a máxima prevista de 32°C.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o período de ressaca previsto pela Marinha do Brasil para a orla do Rio de Janeiro terminou à 0h00 da última quarta-feira (12/8). O aviso estava vigente desde às 18h00 de segunda-feira (10/8), devido à previsão de ondas de 2,5 metros de altura no litoral da cidade.

Com o fim da ressaca, a Ciclovia Tim Maia, que permaneceu fechada no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal em função do mar ainda agitado, foi reaberta.

O COR-Rio ainda reforçou que o bloqueio da ciclovia não afetou o funcionamento da Avenida Niemeyer, que ficou aberta normalmente ao tráfego entre São Conrado e o Leblon.





Previsão para os próximos dias



Depois de uma trégua, a chuva deve voltar para o Rio de Janeiro e ficar tanto na sexta-feira (14) quanto no sábado (15).

A previsão do sistema Alerta Rio aponta dias de nebulosidade variada e chuva fraca a moderada isolada a partir do final da tarde de sexta, e a qualquer momento do sábado.

Os ventos estarão moderados, sendo pontualmente fortes (52km/h a 76km/h) a partir da tarde de sábado.

Fechando a semana e começando a outra, no domingo (16) e na segunda-feira (17), o tempo no Rio será influenciado por um sistema de alta pressão.

Haverá redução gradativa de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, sendo pontualmente fortes a partir do período da tarde de domingo.