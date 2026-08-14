Reprodução/INMET Alerta Inmet

Grande parte do país amanheceu sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (14). O grau de severidade e a duração dos avisos variam de acordo com a região.

Ao todo, são quatro alertas que atingem todas as regiões do Brasil.

O Sul segue com influência de áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, Paraguai e sul da Bolívia, associadas a um cavado. Esse sistema mantém as instabilidades, principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina.

A condição traz a chance de pancadas de chuva e trovoadas.

Nesta área, há um alerta laranja de perigo do Inmet para tempestades. O aviso é válido até o fim desta sexta-feira.

De acordo com o Instituto, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Este alerta laranja abrange pequena parte do Rio Grande do Sul, grande parte do Paraná e praticamente todo o estado de Santa Catarina.

Há também um alerta amarelo para tempestades, que significa perigo potencial. Este aviso abrange uma área maior do estado gaúcho e do Paraná, além de uma pequena parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Todo o estado de Santa Catarina também está sob o alerta.

Baixa umidade do ar

O aviso amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Porém, há ode corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O Inmet monitora uma possível onda de calor em partes da Amazônia, Centro-Oeste e Sudeste. Além disso, segue a previsão de baixa umidade do ar em grande parte do Centro-Oeste, Pará e em áreas do Nordeste e Sudeste.

Sendo assim, alguns pontos podem registrar temperaturas máximas significativamente acima da média, com tendência de aumento do calor, conforme informou o Inmet.

Devido a essas condições, há um alerta amarelo e outro laranja para baixa umidade relativa do ar.

O aviso é de perigo e perigo potencial, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Os alertas são válidos até este sábado (15), sendo o mais severo até às 18h e o amarelo até às 22h.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

Os alertas de baixa umidade do ar atingem grande parte do Brasil, abrangendo todos os estados do Nordeste e do Centro-Oeste, além de grande parte do Sudeste e do Norte.

Veja todas as cidades e regiões atingidas pelos alertas aqui.



