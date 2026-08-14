Divulgação/Coordenadoria Regional de Defesa Civil de São Miguel do Oeste A Defesa Civil de Santa Catarina mantém aviso de chuva forte, com risco de alagamentos, deslizamentos e inundações, até o fim de semana

Novos temporais podem atingir a região Sul do Brasil entre a tarde e a noite desta sexta-feira (14), com previsão de chuva intensa, raios, granizo e ventos fortes, segundo as Defesas Civis locais e o Inmet.

As áreas com maior risco de temporais ficam no Grande Oeste e nos Planaltos de Santa Catarina, no Centro-Sul, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e região central do Paraná, além das regiões Noroeste, Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul.



Temporais continuam em Santa Catarina



Em Santa Catarina, a chuva deve ganhar força a partir da tarde desta sexta-feira (14) e pode aumentar durante a noite e a madrugada de sábado (15). No Grande Oeste e nos Planaltos, há previsão de temporais com raios, ventos fortes e possibilidade de granizo.

No Litoral e no Vale do Itajaí, a chuva deve acontecer por períodos longos e, em alguns momentos, ser mais intensa. Com o solo já bastante molhado pelas chuvas dos últimos dias, aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada desta sexta, 14 municípios catarinenses registraram danos provocados por chuva forte, ventos e granizo. Papanduva (SC) decretou situação de emergência depois de 40 casas serem danificadas. Em Bela Vista do Toldo (SC), 42 imóveis foram atingidos.

Em Braço do Norte (SC), um deslizamento de terra levou à retirada de moradores de três residências e três famílias precisaram deixar suas casas. Também foram registrados pontos de alagamento em Armazém (SC), Jaguaruna (SC), São Martinho (SC) e Treze de Maio (SC).

Divulgação/Coordenadoria Regional de Tubarão Danos registrados em Gravatal





Paraná pode ter tempestades fortes

No Paraná, a Defesa Civil prevê novas tempestades durante a tarde e o início da noite desta sexta-feira (14). As áreas com maior possibilidade de ocorrências ficam no Centro-Sul, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e região central.

Telêmaco Borba (PR), Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), União da Vitória (PR), Guarapuava (PR) e Manoel Ribas (PR) estão entre os municípios indicados em uma área de maior risco para problemas como destelhamentos, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil paranaense, a instabilidade começa a diminuir no sábado (15).

ENTENDA: Inmet coloca o país sob alertas amarelo e laranja nesta sexta



Rio Grande do Sul tem ventos de até 80 km/h

No Rio Grande do Sul, temporais isolados ainda podem chegar ao estado nesta sexta-feira (14), com possibilidade de granizo e rajadas de vento de até 80 km/h nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste, principalmente entre a tarde e a noite.

No Litoral Norte, a chuva deve ser fraca e constante. Nas demais áreas da metade Norte, são esperadas pancadas de chuva fraca a moderada. Os volumes previstos ficam entre 10 e 70 milímetros por dia.

No sábado (15), a possibilidade de temporais continua no Noroeste, Norte, Missões, Centro, Serra, Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. Também há previsão de granizo, que pode atingir tamanho maior, e ventos de até 80 km/h.





Tempo melhora a partir de domingo (16)

Em Santa Catarina, a instabilidade começa a perder força no domingo (16). No Grande Oeste e nos Planaltos, o tempo tende a ficar mais estável, com períodos de sol entre nuvens.

No Litoral e no Vale do Itajaí, a chuva ainda pode continuar até a tarde. Na segunda-feira (17), o sol deve aparecer em todas as regiões, acompanhado de aumento das temperaturas.

No Rio Grande do Sul, a possibilidade de temporais continua em algumas regiões no domingo (16) e na segunda-feira (17), enquanto as demais áreas tendem a ter tempo estável.

A Defesa Civil de Santa Catarina recomenda que, durante os temporais, a população procure abrigo e fique longe de janelas e de objetos que possam ser levados pelo vento. Também orienta evitar árvores, placas, muros e postes de energia durante rajadas fortes.

Em caso de alagamento, a recomendação é não atravessar ruas, pontes ou pontilhões cobertos pela água.