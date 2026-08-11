Ricardo Wolffenbuttel/SECOM GOVS chuva

A semana segue com o dia fechado, frio e previsão de chuva por toda a cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11). Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano para o continente permanece influenciando o tempo.

Alerta de ressaca



Háde predomínio de céu encoberto efraca, ocasionalmente moderada isolada ao longo de todo o dia. Osestarão fracos (até 18,5 km/h), mas devem chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 23°C.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla da cidade.

Desde às 18h de segunda-feira (10), até às 23h59 dessa terça-feira (11), ondas de até 2,5 metros são esperadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Ressaca afetará principalmente áreas entre entre Paraty e São João da Barra.

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir a sua segurança e a de outras pessoas na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.

Por medida de segurança, o COR-Rio reforçou as seguintes orientações:







Tempo nos próximos dias

A tendência, é que ao longo da semana a chuva permaneça por todo o estado do Rio, seguindo nessa próxima quarta-feira (12), ainda por conta da disponibilidade de umidade, a previsão para a cidade é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada na madrugada e início da manhã.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos no período da noite.

Na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio, mas já sem previsão de chuva.

Caminhando para o fim de semana, os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com a previsão de temperaturas em elevação.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde de sexta-feira.