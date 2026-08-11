A semana segue com o dia fechado, frio e previsão de chuva por toda a cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11). Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano para o continente permanece influenciando o tempo.Há previsão de predomínio de céu encoberto e chuva fraca, ocasionalmente moderada isolada ao longo de todo o dia. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h), mas devem chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 23°C.
Alerta de ressaca
O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla da cidade.Desde às 18h de segunda-feira (10), até às 23h59 dessa terça-feira (11), ondas de até 2,5 metros são esperadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Ressaca afetará principalmente áreas entre entre Paraty e São João da Barra.Por medida de segurança, o COR-Rio reforçou as seguintes orientações:
- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
- Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir a sua segurança e a de outras pessoas na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.
Tempo nos próximos dias
A tendência, é que ao longo da semana a chuva permaneça por todo o estado do Rio, seguindo nessa próxima quarta-feira (12), ainda por conta da disponibilidade de umidade, a previsão para a cidade é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada na madrugada e início da manhã.
Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo mais intensos no período da noite.
Na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado na cidade do Rio, mas já sem previsão de chuva.
Caminhando para o fim de semana, os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com a previsão de temperaturas em elevação.
A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde de sexta-feira.