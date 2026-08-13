CIRA/CSU O ciclone tropical e supertufão Dolphin

Uma depressão tropical, estágio inicial de um ciclone tropical, deve se formar no Oceano Atlântico nos próximos dias. O sistema deve se desenvolver mesmo durante o El Niño, que dificulta a formação de tempestades.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) está monitorando uma área no Atlântico tropical que pode desenvolver o sistema.

De acordo com os especialistas, há 70% de chance de formar a depressão tropical. A chance é considerada alta.

A formação deve se intensificar a partir desta quinta-feira (13), quando o sistema encontrar uma janela de condições mais favoráveis para ganhar força e superar parte do cisalhamento do vento que é causado pelo El Niño.

Os especialistas também informaram que ainda não está claro o quanto o sistema pode se fortalecer.

Em condições normais, esta área do Atlântico, conhecida como a principal região de desenvolvimento, deveria estar ativa neste momento.

Ainda segundo os meteorologistas, o El Niño segue dificultando a formação e o fortalecimento de tempestades na bacia do Atlântico. Além disso, o fenômeno reduziu o número de furacões do Atlântico nas últimas semanas.

O El Niño favorece condições atmosféricas que impedem que a bacia desenvolva tempestades tropicais com facilidade.

Portanto, mesmo com alta chance de desenvolvimento, o sistema precisa de energia suficiente para superar parte do cisalhamento causado pelo El Niño.

A previsão também não está clara sobre exatamente para qual área o sistema pode seguir.

Alguns especialistas apontam em direção ao leste do Caribe, onde enfrentaria mais um cisalhamento do vento.

Outros meteorologistas afirmam que o sistema deve ir para o nordeste da região caribenha. Ele escaparia do pior cisalhamento dos ventos e poderia seguir em direção ao Atlântico aberto, caso permaneça organizado.

Caso a nova tempestade tropical se forme em qualquer ponto da bacia do Atlântico, ela vai ser chamada pelo nome de Cristóbal.

Uma outra área do Atlântico também é monitorada pelo NHC, mas a chance de formação não é tão alta.

Depressão Tropical

A depressão tropical é o estágio inicial de um ciclone tropical. O fenômeno é caracterizado por um sistema organizado de baixa pressão atmosférica sobre águas oceânicas quentes, com ventos máximos sustentados de superfície de até 63 km/h.

Elas se formam nas mesmas regiões onde se desenvolvem as tempestades tropicais e os furacões, e muitas das vezes são o início de ciclones significativos.

As depressões tropicais são identificadas por números e não por nomes.

O sistema costuma apresentar nuvens em formato de espiral, com início de circulação fechada, mas ainda sem um "olho" bem definido.



