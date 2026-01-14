Reprodução/Luis Alvarenga / CEDAE) Pontos de hidratação foram distribuídos pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Com o calor excessivo no Rio de Janeiro, o governo do Rio realizou ações emergenciais de hidratação em pontos estratégicos do Estado para reduzir os impactos da onda de calor, distribuindo água de forma gratuita para a população.

Os pontos de hidratação espalhados pela Região Metropolitana permaneceram ativos de 9h às 16h, durante a terça-feira (13) nas estações de trem na Central do Brasil, Bangu, Campo Grande, Madureira e Nova Iguaçu.

Também foram distribuídos nas áreas molhadas do Parque Madureira e Parque Pavuna. No Parque Oeste estava localizado nos Pergolados, no Parque Realengo Susana Naspolini, ao lado da praça de alimentação e no Parque Rita Lee, próximo ao túnel.

Veja também: Paes ironiza versão da Light sobre furto de cabos no Rio



Em Duque de Caxias e em São Gonçalo, os pontos estavam próximos aos terminais rodoviários.

O governador Claudio Castro afirmou que o Estado continua atuando de forma integrada para enfrentar os efeitos da onda de calor:

“Seguimos mobilizados para proteger a população e minimizar os riscos à saúde. A hidratação é uma medida simples, mas fundamental, especialmente para quem passa o dia nas ruas trabalhando ou se deslocando.”, disse.

A operação contou com a Frota da Hidratação, formada por bicicletas, kombis, estantes fixos e aguadeiros, distribuindo água potável captada diretamente da Estação de Tratamento de Água Guandu, em Nova Iguaçu. Sendo entregue em copos e permitindo o abastecimento de garrafas pessoais e recipientes de animais.

A prioridade foi atender trabalhadores em deslocamento, pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua e crianças em colônia de férias em parques públicos.

Ação no fim de semana

Quando a cidade do Rio registrou praias cheias diante a sensação térmica elevada no último fim de semana (10 e 11), as ações se concentraram na Zona Sul, na praia de Copacabana e no Aterro do Flamengo.

O Governo do Estado informou que, ao todo, foram 12 bicicletas-pipa posicionadas entre os postos 1 e 6, do Leme ao Forte de Copacabana.

Já no Aterro do Flamengo, a kombi de hidratação e bicicletas atenderam o público que circulou pela região. Ao todo, foram cerca de 20 mil litros de água distribuídos ao longo dos dois dias.

As ações seguem o protocolo do Governo do Rio, prevendo a mobilização de medidas preventivas a partir do Estágio 3 de calor, priorizando a proteção da saúde da população.

Rio de Janeiro, a capital mais quente do Brasil





Pelo segundo dia consecutivo, o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do Brasil, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda segundo o órgão, na última segunda-feira (12), o estado concentrou as cinco maiores temperaturas do país.



