Reprodução/Nestlé Marcas foram proibidas pela Anvisa

Dois bebês foram intoxicados após consumirem fórmulas infantis da Nestlé, no Distrito Federal. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado na terça-feira (13), e acontece 7 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibir a venda de produtos da marca.

Os bebês, que têm cerca de um ano de idade, apresentaram vômitos persistentes e diarreia após a ingestão da fórmula contaminada. De acordo com a secretaria, após a identificação dos lotes consumidos, as famílias suspenderam o consumo dos produtos e a saúde dos pacientes está evoluindo bem.

Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos desses produtos, após a gigante multinacional fazer um recolhimento voluntário dos produtos em mais de 30 países devido ao r isco de contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus Cereus.

Segundo a Anvisa, os itens impactados pela medida são das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino.





O órgão informou que notificou drogarias, estabelecimentos de saúde e pontos de comercialização do produto no DF sobre o caso. Mas, caso seja constatada a venda do item recolhido, o estabelecimento também será responsabilizado, conforme a legislação sanitária vigente.

A diretora da Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé, explica que os pacientes consumiram produtos comprados antes do recolhimento e alerta que todas as famílias precisam estar atentas aos produtos em casa. “Os pais devem conferir se possuem o produto dos lotes contaminados. A lista está disponível no site da empresa, que oferece o suporte e oferece até um novo produto ao consumidor”, disse em nota.