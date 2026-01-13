Reprodução/redes sociais Regime iraniano anunciou que vai enforcar Erfan Soltani, 26 anos, nesta quarta (14)

Em mais um dia de violência no Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país adotará “medidas muito duras” caso o Irã comece a enforcar manifestantes.

A declaração foi dada em entrevista à CBS News, nesta terça-feira (13), durante comentário sobre relatos de que o regime iraniano planeja executar um jovem que participou de atos contra o governo.

De acordo com a organização humanitária curdo-iraniana Hengaw, o regime iraniano anunciou que vai enforcar Erfan Soltani, de 26 anos, nesta quarta-feira (14).



Ele é um dos detidos durante um protesto contra o regime do aiatolá Ali Khamenei. Sua família diz que Soltani foi preso em casa na última quinta-feira (8) e não teve direito a advogado.



Segundo a organização Human Rights Activists (HRANA), sediada nos Estados Unidos, mas de 2 mil pessoas morreram e quase 16,8 mil foram presas durante a onda de violência que começou há cerca de 15 dias.



Na entrevista nesta terça, Trump disse não ter conhecimento da decisão de executar manifestantes, mas fez um alerta ao ser informado sobre os relatos.



“Vamos tomar medidas muito duras, se fizerem esse tipo de coisa”, afirmou, sem detalhar quais medidas seriam adotadas. Trump acrescentou apenas que o objetivo seria “vencer”.



Ao explicar o que quis dizer com isso, citou exemplos como a atuação dos Estados Unidos na Venezuela e operações realizadas em 2019 e 2020 que resultaram nas mortes de Abu Bakr al-Baghdadi, então líder do Estado Islâmico, e de Qasem Soleimani, general iraniano.







Trump também mencionou o ataque dos EUA ao Irã em junho de 2024 como exemplo do que seria “vencer”.



“A ameaça nuclear iraniana foi eliminada em cerca de 15 minutos, assim que os B-2 chegaram lá. Aquilo foi uma obliteração completa”, disse.

Ainda nesta terça-feira, Trump pediu que manifestantes continuassem protestando no Irã e afirmou que “a ajuda está a caminho”, sem detalhar o significado da declaração.

