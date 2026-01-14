Inmet Tempestade de ventos

O tempo em várias regiões do Brasil, nesta quarta-feira (14), segue marcado pela instabilidade, segundo dados meteorológicos da agência Climatempo. A persistência do calor e baixa umidade traz a continuidade de altas temperaturas na região Nordeste. Enquanto no Sul e Sudeste há risco de chuva forte.

Confira a previsão do tempo por região:

Sul

As primeira horas da manhã desta quarta-feira (14) é de chuva no litoral de Santa Catarina e no norte do Paraná. Também pela manha, há previsão de pancadas fortes no Paraná, com possibilidade de aumento ao longo do dia no norte e leste paranaense, além da metade leste de Santa Catarina, com risco de temporais.

No Rio Grande do Sul (leste e litoral), a previsão é de que a chuva apareça de forma fraca e isolada. Já no nordeste gaúcho, é prevista chuvas mais fortes. Contudo, o tempo segue firme em todo restante do estado.

Sudeste

Apesar da melhora do tempo, na manhã de hoje, há previsão de pancadas fortes no oeste de São Paulo, com possibilidade de chuva intensa, como também em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Além disso, há risco de temporais no norte, metade leste paulista, sul fluminense, Triângulo Mineiro e oeste e sul de Minas.

Centro-oeste

Na região, o tempo segue firme em grande parte do Mato Grosso do Sul, enquanto no Mato Grosso, a chuva aparece mais forte no oeste, norte e interior do estado e no leste goiano.

À noite, com o aumento da instabilidade, a previsão é de pancadas moderadas a fortes no Mato Grosso, grande parte de Goiás e áreas do norte, leste e interior sul-mato-grossense.

Nordeste

Nas primeiras horas de hoje (14), há possibilidade de chuva fraca no litoral e mais forte no oeste do Maranhão. Entretanto, o tempo segue firme no restante da região Nordeste. Contudo, ao longo do dia, há previsão de aumento das pancadas no Maranhão. No litoral baiano tem possibilidade de intensidade moderada a forte.

Além disso, em Pernambuco e Sergipe, a chuva pode aparecer forte. Contudo, o calor predomina, com umidade relativa do ar baixa no interior, no norte e noroeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão, oeste de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Norte

Na região Norte, as chuvas começam a diminuir, mas, ainda aparecem de forma moderada a forte no Amazonas, Acre, Rondônia e no oeste e norte do Tocantins. No Pará, há chance de pancadas mais fortes, enquanto no noroeste do Amazonas, metade leste de Rondônia e entre o leste do Pará e norte do Tocantins há risco de temporais.

Previsão semelhante é esperada no norte do Amapá e no noroeste paraense. Conforme o Climatempo, as rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no norte de Roraima e nordeste do Pará.

Aviso de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestade, com início às 12h desta quarta-feira (14).

Leia também: O que significa alerta vermelho do Inmet?



Conforme o aviso, as áreas afetadas podem ser: São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Sul Goiano, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Araraquara, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul Paulista, Assis, Norte Catarinense, Norte Pioneiro Paranaense, Centro Oriental Paranaense e Oeste de Minas.

O órgão salienta que a tempestade pode trazer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Ademais, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.



