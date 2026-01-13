Tomaz Silva/Agência Brasil A maior temperatura do país foi registrada em Seropédica, na Baixada Fluminense, com 41°C

Pelo segundi dia consecutivo, o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do Brasil, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda segundo o órgão, na última segunda-feira (12), o estado concentrou as cinco maiores temperaturas do país.







Os municípios que registraram alta nos termômetros foram:

Seropédica: 41°C

Vila Militar 40°C

Niterói 40,5°C

Marambaia 40°C

Duque de Caxias - Xerém: 38,8°C

Além disso, o estado registrou uma das áreas mais secas do país. Resende teve apenas 20% da umidade relativa do ar, ficando atrás apenas de campo maior do Piauí, que registrou 19%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis de umidade abaixo de 30% acendem um alerta.

Alerta de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de onda de calor na tarde da última segunda-feira (12). O aviso é válido até a noite do dia 14 de janeiro. Conforme o alerta, as temperaturas podem subir 5ºC acima da média por período de tres até cinco dia.

De acordo com o Inmet, as áreas afetadas são: Campinas, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista, Araraquara, Sul Fluminense, Bauru, Campo das Vertentes, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Espírito-santense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Metropolitana do Rio de Janeiro, Itapetininga, Norte Fluminense e Litoral Sul Paulista.

Previsão desta terça-feira (13)

Nesta terça-feura (13), o calor continua predominando o sudeste do país. Embora o tempo comece firme, há possibilidade da chuva ganha força e se apresentar de maneira moderada a forte em São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Confira a previsão completa: Calor persiste, mas chuvas e temporais ganham força nesta terça