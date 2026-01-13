Cadu Barbosa / Portal iG O prefeito Eduardo Paes (PSD) conversa com a imprensa após a apresentação da nova estrutura da CIVITAS, no COR-Rio, nesta terça-feira (13

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ironizou nesta terça-feira (13) a justificativa apresentada pela Light para a falta de energia elétrica que atingiu bairros da Zona Sul da cidade, principalmente no Leme e Copacabana, que, segundo a Light, aconteceu por conta do furto de cerca de 3 km de cabos. A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa de lançamento da ampliação da CIVITAS, acompanhada pelo Portal iG.

Questionado por jornalistas se a ampliação do sistema de monitoramento da cidade poderia ajudar a identificar responsáveis por crimes como o roubo de cabos, Paes demonstrou ceticismo em relação à versão divulgada pela concessionária.

Combate ao furto exige inteligência, diz Paes

“Acho que eles contaram uma historinha da carochinha para justificar alguma falha lá, mas, como eu não tenho elementos e provas para falar sobre isso e já tenho a minha máfia predileta dos ônibus, eu não quero mais xingar ninguém que tem muita ação contra mim. Mas 3 km de cabo sendo roubado é difícil de acreditar, né?”, afirmou o prefeito, em tom irônico.

Apesar da desconfiança, Eduardo Paes reconheceu que o furto de cabos é uma prática recorrente no Rio e defendeu que o enfrentamento ao crime vá além da atuação direta contra os executores.

Ampliação do CIVITAS



“É óbvio que a gente sabe que tem roubo de cabo no Rio de Janeiro. Isso também tem que ser um trabalho de inteligência. Não adianta ficar atrás do pequeno ladrãozinho que está ali na rua. Tem um mercado por trás disso. Um bom trabalho de inteligência ajuda a resolver”, completou.

A fala ocorreu durante o anúncio da ampliação do Centro de Operações Integradas (CIVITAS), que teve a capacidade triplicada e passa a integrar mais recursos tecnológicos voltados à segurança pública, monitoramento urbano e resposta rápida a ocorrências na cidade.

A reportagem doprocurou a Light para comentar as declarações do prefeito Eduardo Paes, mas a concessionária preferiu não se pronunciar.