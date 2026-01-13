Paulo Pinto/Agência Brasil Apagão no Rio de Janeiro





A noite mais quente do ano no Rio de Janeiro foi marcada por transtornos para moradores das Zonas Norte e Oeste da cidade, que enfrentaram falta de energia elétrica entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira (13).

Em meio ao calor intenso, diversos bairros registraram quedas no fornecimento de luz. Na Zona Norte, moradores relataram interrupções de energia nos bairros do Méier, Cachambi, Todos os Santos, Maria da Graça, Del Castilho, Engenho de Dentro, Jacarezinho e Benfica. Já na Zona Oeste, os registros vieram de Cidade de Deus, Rio das Pedras e Campo Grande.





O apagão ocorreu justamente durante a noite mais quente do ano no Rio de Janeiro, segundo dados meteorológicos. Durante o dia, a cidade chegou a registrar 41º, enquanto, mesmo à noite, os termômetros ainda marcavam cerca de 30º, com sensações térmicas ainda mais elevadas. O Rio de Janeiro está em estágio 3 do protocolo de calor.

Causa do apagão ainda não foi identificada

A concessionária Light informou que a causa da falta de energia ainda não foi identificada e segue em investigação. A empresa afirmou que equipes técnicas foram acionadas assim que as ocorrências começaram a ser registradas e que segue os trabalhos para o restabelecimento do serviço nas áreas atingidas.

Na manhã desta terça-feira (13), parte da energia já havia sido religada em determinados pontos das regiões afetadas.