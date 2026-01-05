CBMERJ Três dias após incêndio, Shopping Tijuca segue fechado

Mesmo quase 72 horas após o incêndio que atingiu o Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, as consequências da ocorrência ainda impactam a região na manhã desta segunda-feira (05). O centro comercial segue fechado e equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando no local, o que mantém vias interditadas e afeta o trânsito no entorno.

O fogo começou na noite de sexta-feira (02), em uma área de difícil acesso no subsolo do shopping, e levou à evacuação de cerca de 7.000 pessoas. Apesar da retirada do público, duas mortes foram confirmadas. As vítimas foram identificadas pela administração como a brigadista Emellyn e o supervisor Anderson. Os óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada às 18h28 (horário de Brasília) de sexta-feira e mantém uma operação contínua desde então. Cerca de 65 militares de 15 unidades operacionais foram mobilizados, com apoio de 22 viaturas.

As chamas tiveram início em um ponto de acesso restrito no subsolo, provocando intensa concentração de fumaça. Por isso, o trabalho exige atuação técnica especializada, com uso de equipamentos de proteção respiratória autônoma e sistemas de ventilação mecânica para dispersão dos gases e garantia da segurança das equipes.





Embora o incêndio esteja controlado e sem risco de propagação, os bombeiros seguem realizando o resfriamento da área e vistorias técnicas. Segundo a corporação, a ocorrência continua em andamento.

Além das mortes, outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares. Até o momento, não há registro de novas vítimas no local.

Trânsito segue impactado na região

As consequências da operação também afetam o trânsito da Tijuca. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a Avenida Maracanã permanece interditada nesta segunda-feira (05), no sentido Maracanã, na altura da Rua Barão de Mesquita, para permitir a atuação segura das equipes do Corpo de Bombeiros.

A Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto também segue fechada. A orientação é para que motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas enquanto os trabalhos continuam.

Ainda não há previsão para a reabertura do shopping nem para a liberação total das vias afetadas.