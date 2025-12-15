Reprodução/CBRJ Equipe do Corpo de Bombeiros reunidas na inauguração

Uma nova unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi inaugurada nesta segunda-feira (15), no município de Paty do Alferes, ampliando a presença da corporação no interior do estado.

De acordo com a corporação, com a iniciativa, o CBMERJ reforça a capacidade de resposta a emergências e amplia a cobertura de atendimento à população da região.

A unidade é a 118ª organização operacional do CBMERJ em todo o território fluminense e a 12ª instalada na região.

O novo quartel integra o projeto Bombeiro 100%, considerado inovador no país, cujo objetivo é garantir a presença de ao menos uma unidade operacional de bombeiros militares em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro

O destacamento, identificado como DBM 4/29, foi viabilizado por meio de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Paty do Alferes.

Reprodução/ CBMERJ Nova unidade, que amplia cobertura operacional no estado





O modelo de cooperação institucional possibilitou a implantação da unidade de forma estratégica, alinhada às necessidades locais. As instalações foram projetadas para atender plenamente às demandas operacionais dos bombeiros militares, oferecendo condições adequadas de trabalho e prontidão.



A estrutura permitirá o atendimento eficiente às ocorrências de emergência, beneficiando diretamente a população do município e do entorno.



Política de interiorização

Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, a inauguração do quartel de Paty do Alferes representa um avanço concreto na política de interiorização e fortalecimento do Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro.

"Com esta unidade, ampliamos a cobertura operacional no Centro-Sul Fluminense, reduzimos o tempo de resposta às emergências e garantimos mais segurança à população. Esse é mais um passo do projeto Bombeiro 100%", disse.



O coronel Salles destacou também que a inauguração do quartel está inserida no processo de modernização do CBMERJ, que vem promovendo a maior renovação e ampliação de frota e equipamentos de sua história.





"Para a nova unidade, estão sendo disponibilizados materiais, viaturas e equipamentos modernos voltados às atividades de salvamento e combate a incêndio", informou.



O projeto Bombeiro 100% já havia inaugurado dois quartéis: um em São Francisco de Itabapoana e outro em Farol de São Thomé, ambos no Norte do estado do Rio.





