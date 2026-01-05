Paulo Pinto/Agência Brasil Furto de cabos provoca apagão parcial no Leme e em Copacabana

Os bairros do Leme e de Copacabana , na Zona Sul do Rio de Janeiro, estão sem energia elétrica nesta segunda-feira (05), após furto de cabos na rede subterrânea, segundo a concessionária Light. O problema se estendeu ao longo de todo o final de semana, afetando moradores e estabelecimentos da região.

Moradores contestam normalização informada pela concessionária



Segundo a empresa, a ação criminosa provocou sobrecarga no sistema elétrico, comprometendo o fornecimento em áreas atendidas por rede subterrânea. A Light afirmou que equipes técnicas atuaram de forma contínua, com o apoio de geradores, para reduzir os impactos enquanto os reparos eram realizados.

Na madrugada de domingo (04), a concessionária informou, por meio de suas redes sociais, que o serviço havia sido normalizado.







Nos comentários da própria publicação da Light, usuários afirmaram que o fornecimento chegou a ser restabelecido em determinados pontos, mas voltou a cair poucos minutos depois, indicando instabilidade no sistema.

A concessionária informou que segue monitorando a situação e reforçou que as equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de forma definitiva no menor tempo possível.