Uma loja do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, foi atingida por um incêndio no começo da noite desta sexta-feira (2). As demais lojas foram fechadas e o shopping foi evacuado.

O Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) e a Guarda Municipal foram acionados para lidar com a situação. A Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, que dá acesso ao shopping, foi interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar e uma pessoa foi atendida no local. Um dos bombeiros da equipe também precisou de atendimento médico, e um dos socorristas do shopping está sendo procurado pelas equipes de resgate.

O incêndio teria começado por volta de 18h30, quando funcionários de uma das lojas sentiram um cheiro forte de fumaça e chamaram os bombeiros. O Shopping Tijuca informou ao G1 que o princípio do incêndio teria ocorrido em uma loja de decorações no subsolo e teria sido combatido pela brigada de incêndio local do próprio shopping.

Pessoas que trabalham no entorno do shopping também foram atendidas em ambulâncias do SAMU por ingestão de fumaça.

