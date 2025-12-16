Reprodução Oficiais do CBMERJ poderão ser promovidos por tempo de serviço sem depender de vagas.

O governo do estado do Rio de Janeiro atualizou os critérios de promoção por tempo de serviço para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ). A medida foi oficializada com a sanção da nova Lei 11.056/2025 pelo governador Cláudio Castro (PL), publicada na última segunda-feira (15) em edição extraordinária do Diário Oficial.

Com a nova norma, as promoções concedidas exclusivamente pelo tempo de serviço não concorrem a vagas no Quadro de Acesso, garantindo a antiguidade e os direitos legais dos militares.

Como funciona a nova regra



Todos os majores BM da ativa com pelo menos 22 anos de serviço como oficiais, incluindo o período como Aspirante a Oficial BM, que tenham cumprido o interstício mínimo exigido, serão promovidos ao posto seguinte independentemente da existência de vagas.

O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que a atualização valoriza a trajetória profissional dos bombeiros e oferece segurança jurídica às promoções, sem prejudicar a estrutura da carreira.





O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, destacou que a mudança representa um avanço institucional, reforça a meritocracia, respeita a hierarquia e contribui para a motivação e o equilíbrio do efetivo.

A lei passa a valer a partir da publicação e não terá efeitos retroativos para militares que já atendiam aos requisitos antes da sanção, segundo o coronel Tarciso Salles.