Joildo Santos
Governo planeja investir R$ 1 bi em projetos de inclusão digital em favelas

O governo federal planeja investir R$ 1 bilhão neste ano em projetos de inclusão digital em favelas e periferias urbanas de todo o Brasil. Esse recurso será disponibilizado como crédito para empresas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Do montante, R$ 730 milhões já foram viabilizados pelo Ministério das Comunicações e outros R$ 286 milhões serão enviados em janeiro ao BNDES, que aplicará esse dinheiro.

Os recursos vêm do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). A coordenação é feita pelo Ministério das Comunicações. O objetivo é ampliar o acesso à internet em regiões sem conectividade atualmente.

O dinheiro será usado para fornecer crédito a empresas interessadas em colocar em prática projetos na área. O governo não tem uma estimativa sobre a quantidade de pessoas que poderão ser beneficiadas neste ano justamente porque depende das propostas que serão apresentadas para a obtenção desse crédito.

