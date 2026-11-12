A reação de um jacaré ao ser provocado por um drone foi surpreendente e, à primeira vista, inusitada. Um vídeo viralizou nas redes sociais com imagens do momento em que o animal salta com quase todo o corpo para fora da água do Rio Negro, na Amazônia , tentando atacar o drone que sobrevoava bastante perto dele.
Apesar do ataque, o piloto conseguiu escapar com o equipamento da dentada do animal. Assista abaixo:
A altura e rapidez do salto do jacaré chamam atenção pela agilidade e força.
Comportamento dos jacarés
Na Amazônia existem duas espécies de jacarés: o açu, maior e mais escuro, e o jacaretinga, com uma característica curiosa ao redor dos olhos, que lembram armação de óculos. Pelas imagens não é possível afirmar a qual das duas o animal pertence.
A movimentação é o principal método dessas espécies para caça. O corpo dos crocodilianos é adaptado para ter muita força na parte traseira, incluindo a cauda, que funcionam como propulsores para ataques.
Além do movimento característico de abocanhar e girar agarrado a presas, esses animais também conseguem se projetar para fora da água para ataques surpresa muito fortes. No Rio Negro, a coloração escura das águas ajuda para esse tipo de estratégia.
Perturbação de animais silvestres
Apesar do vídeo ter chamado a atenção e do aparente episódio inofensivo, a aproximação com os drones também levantou questionamentos de internautas pelo possível estresse causado ao animal silvestre.
Isso porque, aparentemente, o grupo provoca o jacaré até que ele tenha a reação exacerbada, em uma possível tentativa de autodefesa. Equipamentos do tipo são desconhecidos à fauna e podem desencadear situações de estresse. Ao encontrar jacarés, a principal orientação é manter distância.