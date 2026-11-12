Reprodução Movimentação explosiva é a principal estratégia do animal para caça

A reação de um jacaré ao ser provocado por um drone foi surpreendente e, à primeira vista, inusitada. Um vídeo viralizou nas redes sociais com imagens do momento em que o animal salta com quase todo o corpo para fora da água do Rio Negro, na Amazônia , tentando atacar o drone que sobrevoava bastante perto dele.

Apesar do ataque, o piloto conseguiu escapar com o equipamento da dentada do animal. Assista abaixo:





A altura e rapidez do salto do jacaré chamam atenção pela agilidade e força.





Comportamento dos jacarés

Na Amazônia existem duas espécies de jacarés: o açu, maior e mais escuro, e o jacaretinga, com uma característica curiosa ao redor dos olhos, que lembram armação de óculos. Pelas imagens não é possível afirmar a qual das duas o animal pertence.

A movimentação é o principal método dessas espécies para caça. O corpo dos crocodilianos é adaptado para ter muita força na parte traseira, incluindo a cauda, que funcionam como propulsores para ataques.

Além do movimento característico de abocanhar e girar agarrado a presas, esses animais também conseguem se projetar para fora da água para ataques surpresa muito fortes. No Rio Negro, a coloração escura das águas ajuda para esse tipo de estratégia.

Perturbação de animais silvestres

Apesar do vídeo ter chamado a atenção e do aparente episódio inofensivo, a aproximação com os drones também levantou questionamentos de internautas pelo possível estresse causado ao animal silvestre.

Isso porque, aparentemente, o grupo provoca o jacaré até que ele tenha a reação exacerbada, em uma possível tentativa de autodefesa. Equipamentos do tipo são desconhecidos à fauna e podem desencadear situações de estresse. Ao encontrar jacarés, a principal orientação é manter distância.