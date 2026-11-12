Reprodução Mulher é morta em Lorena; ex é o principal suspeito





Uma jovem de 22 anos foi morta em Lorena, no Vale do Paraíba (SP), na quarta-feira (11), em um caso investigado como feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo iG, os agentes foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas constataram que a jovem havia sido agredida.

Antes de chegar ao local do crime, os agentes foram informados de que a vítima foi levada para o Pronto-Socorro Municipal.

Na unidade médica, a irmã da vítima informou que conversava com ela por meio de uma ligação telefônica, quando ouviu uma discussão entre ela e seu ex-namorado.

Na sequência, ela relatou ter ouvido um disparo de arma de fogo e sons que indicavam agressão. Após isso, a ligação permaneceu em silêncio e a irmã já não respondia mais, conforme aponta o documento policial.

Ainda em depoimento, a irmã afirmou que encontrou a vítima caída, debruçada sob um veículo. Ela tentou resgatar a jovem e a levou para o Pronto-Socorro, que chegou sem vida à unidade.

O caso foi registrado com feminicídio e é investigado pela Delegacia da Mulher (DDM) de Guaratinguetá, cidade vizinha de Lorena. O ex-namorado é o principal suspeito pelo crime.

Quem é a vítima?

A vítima é Maria Julia Ferreira, de 22 anos. De acordo com o g1, ela estava perto de concluir o curso técnico em enfermagem e conciliava os estudos com o trabalho em um restaurante.

Em entrevista, a irmã afirmou ainda que o ex tinha pegado a motocicleta de Maria Júlia e ela decidiu ir atrás do veículo. Ele fugiu após o crime, com o celular da vítima, e ainda não foi localizado.

O sepultamento de Maria Julia foi realizado nesta quinta-feira (12).

Medida protetiva

Ainda segundo a irmã, Maria Júlia namorou o suspeito por cerca de dois anos. Ela afirmou que o homem tinha comportamento ciumento e passou a ameaçar a jovem depois do término.

Por causa das ameaças, a jovem conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado.

Além disso, ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro em setembro deste ano.

Este B.O. aponta danos à motocicleta de Maria Julia, lesão corporal e violência doméstica. O suspeito possui passagens na polícia por tráfico de drogas. Entre 2020 e 2024, ele respondeu ao menos três processos pelo crime.

Feminicídios em SP

Em 2026, no estado de São Paulo inteiro, foram registrados 188 casos de feminicídio. Os números são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda não foram divulgados os números de outubro.

Recentemente, também no Vale do Paraíba, um outro caso ganhou repercussão.

Em agosto, Lívia Berthoud, de 23 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado em uma praça de Pindamonhangaba.

Ele fugiu após os disparos, mas foi localizado pela polícia no próprio apartamento, com ferimentos aparentemente provocados por disparo de arma de fogo.

O homem morreu cerca de três meses após o crime.



