Reprodução O professor de matemática Daniel Oliveira de Andrade, morto na Avenida Presidente Dutra

O policial militar Lúcio da Silva Colitto, lotado no 16º BPM (Olaria), admitiu ser o autor dos disparos que atingiram o carro do professor de matemática e pesquisador da USP Daniel Oliveira de Andrade, morto na Rodovia Presidente Dutra, no último dia 31 de outubro.

Em depoimento à Polícia Civil, segundo o SBT, o PM afirmou que acreditava estar sendo alvo de uma tentativa de assalto quando reagiu e disparou contra os pneus do veículo.

Ainda segundo a versão apresentada pelo policial, após ultrapassar o carro em que estava a vítima, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele percebeu que o veículo se aproximou e tentou ultrapassá-lo novamente, mas foi impedido por um caminhão que também trafegava pela pista. Neste momento, o carro teria passado pela direita e freado bruscamente à sua frente.

Lúcio declarou que tentou novamente ultrapassar, mas foi fechado pelo carro. Em seguida, sacou a pistola e mirou nos pneus, alegando se defender do que interpretou como uma tentativa de assalto.

Relembre o caso

Daniel Oliveira de Andrade, de 27 anos, morava em São Paulo e estava na rodovia viajando para o Rio em virtude do feriado prolongado de finados, com dois amigos. Além disso, segundo os relatos, o professor também programou a viagem para comemorar a conclusão do mestrado em Educação Matemática pela Universidade de São Paulo (USP).

No momento da ocorrência, Daniel estava dormindo no banco do passageiro quando os disparos foram efetuados. Depois de baleado, ele chegou a ser levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas chegou à unidade já sem vida.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Informações preliminares apontam que uma possível discussão de trânsito pode ter provocado o ataque.

Em nota, a Polícia Civil informou que na data do acontecimento a perícia no local e outras diligências foram realizadas.





Após a morte, parentes e amigos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens ao professor e cobrar respostas sobre as circunstâncias do crime. Familiares também levantaram questionamentos sobre os procedimentos adotados após o ocorrido, incluindo a realização da perícia e o atendimento à vítima.

Reprodução / Redes Sociais Familiares pedem esclarecimentos em campanha nas redes sociais





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu e, após a liberação, foi sepultado no dia 2 de novembro, em São Paulo.