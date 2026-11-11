Heloísa Traiano , Gero Rueter Desmatamento é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, e seu controle reflete diretamente no desempenho climático do país

O Brasil melhorou sua performance no combate às mudanças climáticas, chegando ao 21º lugar de um ranking que compara 64 nações mais a União Europeia (UE) pelos seus esforços para mitigar as emissões de gases de efeito estufa.

Em 2025, o país estava seis posições abaixo (27ª posição) no Índice de Desempenho das Mudanças Climáticas (CCPI, na sigla em inglês), que usa como referência dados dos dois anos anteriores. Realizada pelas ONGs ambientais Germanwatch e New Climate Institute, além da rede Climate Action Network (CAN), a nova edição do relatório anual foi publicada nesta quarta-feira (11/11), às margens da Conferência do Clima da ONU em Antália (COP31), na Turquia.

Com o novo salto, o Brasil está à frente de vários países ricos. Dentre eles, está a Alemanha (25ª posição), que, embora considerada nos últimos anos uma liderança em favor da pauta a nível internacional, caiu três posições desde o relatório do ano passado, quando estava na 22ª posição.

Menos desmatamento, mais renováveis

O novo relatório do CCPI destaca que, "em 2024, o Brasil teve a maior queda nas emissões brutas de gases de efeito estufa desde 2009". A redução naquele ano foi de 16,7% em comparação a 2023, graças à redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, de acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima (OC).

Em 2025, ocorreria ainda uma nova queda, dessa vez de 6% em relação a 2024, reportou o Seeg no último mês de outubro. Esta redução, entretanto, não entra no cálculo do CCPI divulgado neste ano.

O relatório internacional destaca, entretanto, que houve queda de 36% nos alertas de desmatamento entre agosto de 2025 e julho de 2026 na Amazônia, o menor nível já registrado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

As melhoras, adiciona o texto, estão em grande parte atreladas à implementação pelo governo federal do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Também pesa a expansão no país da energia renovável, tal como a eólica, a solar, a hidrelétrica e a obtida por biomassa. As fontes limpas geraram quase 50% da energia brasileira e de 89% da eletricidade no ano passado, ressalta o CCPI.

Petróleo é calcanhar de aquiles

Apesar do sucesso em evitar emissões provocadas pelo desmatamento - a principal fonte de gases de efeito estufa no Brasil -, o país ainda patina na redução de emissões liberadas por outros setores altamente poluentes.

O calcanhar de aquiles brasileiro são os planos de aumentar a produção de petróleo e gás, liderados pela Petrobras, que vem explorando uma nova fronteira petrolífera na bacia da Foz do Amazonas.

"Não há planos para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e os subsídios a eles associados," destaca o CCPI, pedindo que a gigante estatal alinhe sua estratégia e investimentos à meta de zerar emissões líquidas e ao declínio da produção de combustíveis fósseis.

Em entrevista coletiva desta quarta-feira na COP31, o OC acrescentou, por sua vez, que "ficará cada vez mais difícil contar apenas com o controle do desmatamento" para o Brasil alcançar suas metas climáticas, sendo necessário fazer mais nos setores de energia e agricultura.

O segundo setor que mais emite no país é o agropecuário, responsável por 29% das emissões no ano passado. As emissões brutas do setor se mantiveram estáveis em relação a 2024, enquanto a produção aumentou, o que pode indicar maior eficácia do setor, segundo especialistas ouvidos pela DW em outubro.

Política e tecnologia em contradição

No cenário global, "vários países vêm obtendo bons avanços há anos", afirmou Jan Burck, principal autor do CCPI, em comunicado. A Dinamarca lidera em todas as quatro categorias avaliadas pelo ranking: uso de energia, emissões de gases de efeito estufa, energia renovável e política climática nacional.

A UE subiu uma posição, enquanto a Hungria avançou 21 posições após a destituição do governo do ex-primeiro-ministro Viktor Orbán, que havia vetado repetidamente os planos climáticos do bloco europeu, descartando-os como uma "fantasia utópica".

Mas nenhum país faz o suficiente até o momento para cumprir as metas climáticas globais destinadas a evitar o agravamento dos extremos meteorológicos e dos danos climáticos.

Em contrapartida a avanços lentos ou retrocessos - tal como nos Estados Unidos, que caiu para o penúltimo colocado no ranking, à frente somente do Irã -, "tecnologicamente e economicamente, há um enorme impulso" em favor da transição energética, pondera Burck.

O investimento em energia limpa vem superando o investimento em combustíveis fósseis há vários anos. No ano passado, 75% do crescimento da demanda global de eletricidade foi atendido pela energia solar, de acordo com a mais recente análise global sobre eletricidade do think tank Ember.

G20 tem mau desempenho

Burck atrela o mau desempenho da Alemanha às políticas atualmente adotadas pelo Ministério da Economia. "Medidas que visam principalmente aumentar o uso do gás natural ameaçam comprometer o progresso na transição energética e correm o risco de piorar significativamente as condições para as energias renováveis e a eletrificação por muitos anos", afirmou.

Um relatório da Comissão Europeia publicado na segunda-feira, também às margens da COP31, indicou que a Alemanha é um dos nove países da UE que não devem cumprir as metas de redução de emissões para 2030.

Os demais países do G20 - as principais economias industrializadas e emergentes do mundo, responsáveis por cerca de 80% das emissões globais de carbono - também apresentam desempenho considerado insatisfatório.

Dentre eles, se destaca a China, o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Em contrapartida, o gigante asiático lidera a expansão das energias renováveis a nível global, produzindo mais de 80% dos painéis solares do mundo.