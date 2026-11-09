Um jacaré tentou atacar um entregador de aplicativo na Estrada do Outeiro Santo, em Jacarépagua, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o homem, que estava de motocicleta em meio à rua alagada, foi surpreendido pelo bote do animal. Veja o vídeo abaixo
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 17h55 e o animal foi identificado como um jacaré-de-papo-amarelo, macho, com cerca de 1,90 metro de comprimento e 30 quilos.
Após ser capturado, o réptil foi levado por agentes do 12° GBM (Jacarépagua) até a Lagoa de Jacarepaguá e devolvido ao seu habitat natural.
Animal é comum em regiões do Rio de Janeiro
O jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie nativa da América do Sul e é bastante comum em diferentes regiões do Brasil. O animal habita principalmente ambientes de água doce ou de pouca correnteza, como lagoas, rios, brejos e áreas alagadas. Também pode ser encontrado em manguezais e regiões próximas à áreas urbanas.
No Rio de Janeiro, a espécie é conhecida por habitar em lagoas da capital, como as da Tijuca, na Zona Norte, e Jacarepaguá e Marapendi, na Zona Sudoeste.
Um fato curioso é que a região de Jacarepaguá, onde aconteceu o caso envolvendo o motociclista, recebeu este nome, de origem indígena, que significa a “lagoa dos jacarés”, pelo alto número de animais da espécie que habitavam as lagoas locais.