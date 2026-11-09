Reprodução Jacaré atacou o motociclista em Jacarépagua

Um jacaré tentou atacar um entregador de aplicativo na Estrada do Outeiro Santo, em Jacarépagua, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o homem, que estava de motocicleta em meio à rua alagada, foi surpreendido pelo bote do animal. Veja o vídeo abaixo

Jacarepaguá. Cachorro é coisa do passado, jacaré persegue motoqueiro. https://t.co/XOEjtEJSYY — Rio de Janeiro (@riodejan) November 8, 2026

Nas imagens, é possível perceber osubmerso e camuflado no acúmulo de água provocado pelasque atingem a cidade nos últimos dias, até que ele avança em direção ao veículo. O homem reagiu rapidamente com ae conseguiu escapar sem ferimentos.

Depois do flagrante, que aconteceu no último sábado (7), a captura do animal foi realizada pelo, que atua junto a, e em conjunto com um agente do

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 17h55 e o animal foi identificado como um jacaré-de-papo-amarelo, macho, com cerca de 1,90 metro de comprimento e 30 quilos.

Após ser capturado, o réptil foi levado por agentes do 12° GBM (Jacarépagua) até a Lagoa de Jacarepaguá e devolvido ao seu habitat natural.





Animal é comum em regiões do Rio de Janeiro

O jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie nativa da América do Sul e é bastante comum em diferentes regiões do Brasil. O animal habita principalmente ambientes de água doce ou de pouca correnteza, como lagoas, rios, brejos e áreas alagadas. Também pode ser encontrado em manguezais e regiões próximas à áreas urbanas.

No Rio de Janeiro, a espécie é conhecida por habitar em lagoas da capital, como as da Tijuca, na Zona Norte, e Jacarepaguá e Marapendi, na Zona Sudoeste.

Um fato curioso é que a região de Jacarepaguá, onde aconteceu o caso envolvendo o motociclista, recebeu este nome, de origem indígena, que significa a “lagoa dos jacarés”, pelo alto número de animais da espécie que habitavam as lagoas locais.