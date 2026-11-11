Divulgação Corpo de Bombeiros Momento em que animal foi capturado

Um jacaré precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em uma cisterna de dejetos de uma estação de tratamento de esgoto em São Carlos, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada na terça-feira (10) e mobilizou duas viaturas para retirar o animal com segurança.

O resgate aconteceu na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho, administrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). O réptil tinha aproximadamente 1,20 metro de comprimento e foi encontrado em uma estrutura da estação elevatória.





Jacaré já havia sido visto no local

A presença do animal nas instalações da estação havia sido percebida por funcionários na segunda-feira (9), um dia antes do resgate. No entanto, ele só foi localizado novamente na terça-feira, quando acabou ficando preso na cisterna de dejetos.

Diante da situação, o responsável pela unidade acionou o Corpo de Bombeiros. Duas viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência, comandada pelo 1º sargento da Polícia Militar Poletti e sua equipe.

Os bombeiros utilizaram técnicas de manejo de animais silvestres para realizar a captura. A operação foi concluída com segurança, sem ferimentos ao animal ou às pessoas envolvidas.

Animal passou por avaliação veterinária

Depois de ser retirado da cisterna, o jacaré foi encaminhado ao Parque Ecológico de São Carlos, onde passou por uma avaliação veterinária.

Divulgação Corpo de Bombeiros Animal resgatado

O exame constatou que o réptil não apresentava ferimentos. Após os cuidados necessários, ele foi devolvido ao seu habitat natural.

O que fazer ao encontrar um jacaré?

A orientação das autoridades é que, ao encontrar um animal silvestre em áreas urbanas, a população mantenha distância e não tente capturá-lo por conta própria.

A aproximação pode colocar tanto as pessoas quanto o próprio animal em risco. Nesses casos, o recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e aguardar a chegada da equipe especializada.