Reprodução/CRCC Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 é o maior navio cravador de estacas do mundo

O maior navio de cravação de estacas do mundo, o Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, deve chegar ao Brasil após 45 dias de viagem e será usado na construção da Ponte Salvador–Itaparica, na Bahia.

A embarcação saiu do porto de Lüsi, na província chinesa de Jiangsu, em 27 de setembro, e chegou a Singapura em 15 de outubro. O equipamento seguirá até a Baía de Todos-os-Santos , onde irá instalar grandes estacas no fundo do mar para sustentar a estrutura da ponte. No local, o mar chega a 64 metros de profundidade.

Com 130,5 metros de comprimento, o Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 tem uma estrutura de 156 metros de altura para instalar estacas, consegue levantar cargas de até 700 toneladas e foi projetado para trabalhar em águas de até 70 metros de profundidade.

Reprodução/CRCC Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 é o maior navio cravador de estacas do mundo





As estacas são estruturas compridas e resistentes que são instaladas no solo para formar a base da construção da ponte, para ajudar a sustentar o peso da estrutura.

O equipamento ainda pode trabalhar com estacas de mais de 120 metros de comprimento e instalar estruturas com diâmetro de até sete metros.

Segundo a empresa chinesa Weichai, responsável pelos sistemas de motores e geração de energia do navio, a embarcação reúne três características que a colocam entre as maiores do mundo nesse tipo de trabalho: a altura da estrutura usada para instalar as estacas, a profundidade máxima de operação e a capacidade de levantar essas peças.

Navio fará a base da ponte na Bahia



Na Bahia, o navio será usado na instalação das bases e na montagem da parte central da estrutura, uma das etapas mais complexas da construção da Ponte Salvador–Itaparica.

Esse trecho terá 682 metros de extensão e foi planejado para permitir a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.

Segundo Mateus Dias, secretário extraordinário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, a chegada do equipamento deve contribuir para o andamento dessa fase da obra. O governo baiano também informou que está instalando uma central de concreto no meio da baía para facilitar o fornecimento de material usado na construção.





12,4 quilômetros de ponte sobre o mar

A Ponte Salvador–Itaparica terá 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar. O projeto completo do sistema rodoviário terá 46,8 quilômetros, incluindo a ponte e os acessos por terra, segundo informações da empresa chinesa responsável pelo empreendimento. O investimento total estimado pelo governo da Bahia é de R$ 11,6 bilhões.

Além da ponte, o projeto prevê novas ligações rodoviárias em Salvador e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Na capital baiana, serão construídos 4,4 quilômetros de estruturas entre a região da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e túneis.

Na ilha, o projeto inclui uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.

Em 13 de outubro, o governo federal formalizou a destinação de R$ 3 bilhões para o empreendimento por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O acordo foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em Brasília, com representantes dos governos estadual e federal.

O dinheiro será usado para cobrir parte dos recursos públicos previstos no contrato da parceria público-privada responsável pelo projeto. O acordo abrange a construção da ponte, os acessos rodoviários e a instalação dos sistemas necessários para o funcionamento do empreendimento.