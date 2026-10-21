Reprodução/Öresund Ponte Öresund

A ligação entre Dinamarca e Suécia pela Ponte de Øresund começou a ser construída em 1995, após mais de um século de negociações, e foi inaugurada somente em 2000, sendo considerada a maior ponte rodoferroviária da Europa.

Com 15,9 quilômetros de extensão, o complexo tem uma ponte sobre o mar, de aproximadamente 7,8 quilômetros, um túnel sob a água, de cerca de 4 quilômetros, e a ilha artificial de Peberholm, que tem pouco mais de 4 quilômetros de extensão.

A ponte permite a circulação de carros e trens entre Copenhague, capital dinamarquesa, e Malmö, cidade sueca. Os trens circulam pela parte de baixo, que conta com duas linhas de trilhos, enquanto os carros usam a pista de cima, com quatro faixas de rolamento e acostamentos.

A estrutura liga a região de Amager, perto de Copenhague, à região de Skåne, no sul da Suécia, onde fica a cidade de Malmö. O trajeto começa pelo túnel, que conecta a Dinamarca à ilha artificial. A partir dela, os veículos seguem pela ponte até chegar ao território sueco.

Reprodução/Öresund Ferrovia sob a Ponte Öresund





O complexo tem uma rodovia e uma ferrovia com duas linhas de trilhos, permitindo a passagem de carros e trens.

A obra tem um dos mais longos vãos do mundo, somando 490 metros, e os quatro pilares principais da ponte chegam a 203,5 metros de altura.

O custo total da ligação foi calculado em 30,1 bilhões de coroas dinamarquesas, considerando os preços do ano 2000. A previsão da administração é que a construção recupere esse custo até 2035.

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Como a ponte nasceu?

A proposta de criar uma ligação entre os dois países surgiu no fim do século 19. Ao longo do século seguinte, os avanços tecnológicos fizeram com que a construção de uma ponte ou de um túnel sobre o estreito de Øresund voltasse a ser discutida em diferentes momentos.

As negociações oficiais ganharam força nas décadas de 1950 e 1960. Mas, apesar das conversas, a ideia demorou a sair do papel.

Em 1987, Dinamarca e Suécia chegaram enfim a um acordo para estudar a possibilidade de construir a ligação e, em 1989, as autoridades puderam avançar na decisão de executar a obra.

O acordo definitivo foi assinado somente em 23 de março de 1991. Já em agosto de 1995, começaram as obras no trecho que atravessa o estreito, incluindo a dragagem.

Reprodução/Öresund Os pilares da ponte chegam a 203,5 metros de altura





Em 1997, as primeiras grandes bases de sustentação da ponte foram levadas até o local. No mesmo ano, o primeiro dos 20 segmentos que formam o túnel foi levado de Copenhague para ser instalado em uma vala aberta no fundo do mar.

Em 16 de março de 1999, foi concluída a construção do último trecho do túnel, e o primeiro carro passou pelo local. Meses depois, em 14 de agosto, a última parte da ponte foi colocada no lugar, completando a ligação entre os dois países.

A Ponte de Øresund foi inaugurada oficialmente em 01 de julho de 2000, em uma cerimônia com a presença do rei Carl XVI Gustaf, da Suécia, e da rainha Margrethe II, da Dinamarca.





Movimento da ponte

Antes da abertura oficial, entre 09 e 12 de junho daquele ano, cerca de 80 mil pessoas atravessaram a estrutura a pé, de bicicleta, correndo ou de patins durante dias de visitação pública.

O movimento de veículos cresceu nos anos seguintes à inauguração. Em setembro de 2000, o milionésimo carro atravessou a ponte. Em julho de 2003, foi registrada a passagem do veículo de número 10 milhões. Em maio de 2010, o total chegou a 50 milhões.

Em 16 de junho de 2017, a estrutura recebeu o veículo de número 100 milhões. Já em julho de 2023, foram registrados recordes de travessias em um único dia, durante fins de semana e ao longo de uma semana. Naquele mês, o total chegou a 923.496 passagens, estabelecendo um novo recorde mensal.