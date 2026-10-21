Divulagação Danjiang Bridge

Quem vê a Danjiang Bridge nem imagina que o formato curvo do mastro foi inspirado nos bailarinos da Cloud Gate Dance Theatre, a companhia de dança mais famosa de Taiwan.

Inaugurada em maio deste ano, a ponte de 920 metros liga o distrito de Bali ao distrito de Tamsui. Ela se sustenta por meio de uma única torre de 200 metros e cabos de aço distribuídos ao longo de sua extensão, o que reduz a necessidade de estruturas de apoio na água.

A ideia era bonita, mas, na prática, foi difícil tirar do papel. Como o mastro muda de curvatura de acordo com a altura, a solução foi dividi-lo em 53 etapas de construção, cada uma exigindo um molde diferente.

Para acompanhar o formato da torre, os trabalhadores utilizaram os sistemas adaptáveis da PERI, empresa que fornecia as fôrmas da obra. O funcionamento lembrava uma escada: eles só podiam seguir para o próximo degrau quando o concreto já estivesse endurecido.

Reprodução Danjiang Bridge, em Taiwan





A assinatura de Zaha Hadid

Zaha Hadid, arquiteta iraquiano-britânica responsável pelo projeto, foi, em 2004, a primeira mulher a receber o Prêmio Pritzker, considerado o “Nobel da arquitetura".

Além da Danjiang Bridge, ela assinou obras como o Centro Heydar Aliyev, em Baku, e o Centro Aquático de Londres, usado nas Olimpíadas de 2012. Todas com a sua marca característica de linhas curvas.

Zaha morreu em 2016, aos 65 anos, devido a um ataque cardíaco, e não conseguiu ver a Danjiang Bridge pronta. Anos depois, o escritório que leva o seu nome concluiu os trabalhos.

Cortesia ZHA/Divulgação Danjiiang Brigde







A obra tem utilidade

Apesar do apelo visual, a Ponte Danjiang também tem utilidade prática. Ao interligar os distritos de Tamsui e Bali, em Nova Taipé, a estrutura reduz o trajeto local em cerca de 15 quilômetros, o que traduz em uma economia aproximada de 25 minutos no tempo de viagem.

Além do ganho direto para os motoristas, a nova travessia, segundo dados locais, deve aliviar em, localizada alguns quilômetros rio acima, otimizando também as rotas de acesso ao Porto de Taipé e ao Aeroporto Internacional de Taoyuan.