Divulgação Ponte Salvador-Itaparica

A Bahia deve ganhar uma nova ligação rodoviária entre Salvador e a Ilha de Itaparica com a construção de uma ponte de 12,4 quilômetros sobre a Baía de Todos-os-Santos. Integrante do Sistema Viário Oeste, o empreendimento tem conclusão prevista para junho de 2031 e pretende facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias, além de impulsionar o turismo e a atividade econômica em diferentes regiões do estado.

A estrutura ligará a capital baiana ao município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Segundo o projeto do governo estadual, a iniciativa deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas e ampliar a integração entre mais de 250 municípios. A ponte também será acompanhada de obras viárias, túneis e viadutos.

A previsão é que a travessia de carro pela ponte leve entre 10 e 15 minutos. Atualmente, o deslocamento entre Salvador e a ilha pode ser feito pelo sistema de ferry-boat, cuja travessia dura aproximadamente uma hora, sem contar o tempo de espera nas filas.

O empreendimento é executado por meio de uma parceria público-privada (PPP) entre o Governo da Bahia e a Concessionária Ponte Salvador–Itaparica (CPSI), formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).





Projeto inclui túneis, viadutos e duplicação de rodovias

A ponte integra um sistema viário dividido em cinco trechos. Em Salvador, estão previstos novos acessos para conectar a estrutura à Via Expressa e às avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes. A ligação com a capital será implantada na região do atual Terminal Marítimo São Joaquim, utilizado pelo ferry-boat.

Na Ilha de Itaparica, a chegada da ponte ocorrerá na região da Gameleira, em Vera Cruz. O projeto também contempla uma nova variante rodoviária para desviar o tráfego de Mar Grande e a recuperação e duplicação de um trecho da BA-001, entre a região de Cacha Pregos e a cabeceira da Ponte do Funil.

A proposta é criar uma ligação rodoviária direta entre Salvador e a ilha, além de melhorar o acesso ao Litoral Sul e ao Baixo Sul baiano. O novo corredor também poderá funcionar como alternativa para parte dos deslocamentos que hoje utilizam a BR-324, a depender dos destinos e das condições de circulação.

Gerado com IA Ponte Salvador-Itaparica





Sondagens marítimas mobilizaram R$ 200 milhões

Uma das etapas preparatórias do empreendimento foi a investigação do solo da Baía de Todos-os-Santos. Iniciadas em 31 de janeiro de 2024, as sondagens marítimas duraram 14 meses e abrangeram 105 perfurações ao longo do traçado previsto para a ponte.

Os trabalhos começaram em águas rasas, próximas a Vera Cruz, e avançaram até o canal central da baía, onde a lâmina d'água chega a 67 metros. Em alguns pontos, a perfuração alcançou 200 metros de profundidade no subsolo, permitindo coletar amostras para análise das características geológicas da região.

Segundo o governo estadual, foi a primeira operação desse tipo realizada no Brasil nessa profundidade, com coleta de amostras em águas profundas e preservação de sua integridade. Os materiais foram examinados em um laboratório de tecnologia avançada instalado no canteiro de apoio.

A operação utilizou três balsas, uma plataforma de perfuração e um sistema de compensação de ondas importado da China, destinado a manter a precisão das perfurações mesmo diante de condições climáticas adversas.

Além de fornecer informações necessárias para definir as fundações da ponte, a etapa movimentou a economia local. De acordo com os dados divulgados pelo projeto, mais de 20 empresas baianas foram contratadas e cerca de 300 empregos diretos foram gerados. O investimento nas sondagens totalizou R$ 200 milhões.

Os resultados foram apresentados pelo governo baiano, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), e pela concessionária à comunidade acadêmica especializada em abril de 2025.

Quando a ponte ficará pronta?

O início das obras depende da conclusão dos projetos de engenharia e da obtenção das licenças necessárias. De acordo com as informações oficiais do empreendimento, o pedido de Licença de Instalação está em análise no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O cronograma foi atualizado após a assinatura de um termo aditivo ao contrato, em 4 de junho de 2025. A concessionária recebeu prazo de até um ano para concluir os projetos de engenharia e obter as licenças necessárias, período que também prevê a instalação dos primeiros canteiros de obras.

Após essa fase, o prazo previsto para executar os trabalhos é de até cinco anos. A construção inclui a ponte, os acessos em Salvador, a nova rodovia na Ilha de Itaparica e a duplicação do trecho previsto da BA-001.

Com base no cronograma estabelecido pelo termo aditivo, a conclusão do empreendimento está prevista para junho de 2031. Depois da entrega, a concessionária deverá assumir a operação e a manutenção do sistema viário por 29 anos, conforme as condições contratuais.



