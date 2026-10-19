MNXANL / Wikimedia Commons Estrutura suporta trens de alta velocidade de até 350km/h, que reduziram viagens de 4h para 90 minutos

Uma ponte de quase 165 quilômetros de extensão que integra uma ferrovia de alta velocidade detém o recorde de maior ponte do mundo. A Ponte de Danyang-Kushan tem cerca de doze vezes a extensão da Rio-Niterói e é considerada a mais longa do mundo. Ela liga Pequim a Xangai, no Leste da China.

A região é uma das mais povoadas e importantes economicamente para o país. Diferentemente de estruturas convencionais que costumam interligar dois pontos sob a água, a ponte chinesa é um extenso viaduto para, sustentado sob pilhares.

Conforme o, a ponte detém o recorde desde 2011, quando iniciou a operação já com a linha de trem.

Ela fica localizada na província de Jiangsu, entre as cidades de Danyank e Kushan, por isso, o nome. A região integra a bacia do rio Yangtzé, área com presença de rios, canais, lagos e áreas agrícolas extensas.

Em um dos pontos, percorre 9km sob as águas do lago Yangcheng, o equivalente a cerca de 70% da distância da ponte Rio-Niterói, de 13,29 quilômetros.





Por que construir uma ponte tão grande?

A ponte comporta uma linha ferroviária de alta velocidade que percorre 1.300 quilômetros entre Xangai, capital chinesa ao Norte, a Pequim, metrópole no Leste do país.

As características geográficas da região e a decisão de conectar toda a importante rota do país são os principais motivos para a construção de tamanha megaobra.

Ao invés de construir a ferrovia considerando o delta do rio Yangtzé, desviando de cada obstáculo e de intercorrências causadas pela hidrografia, engenheiros optaram pela estrutura elevada, cortando caminho por muitos quilômetros.

O formato também permite que outras vias passem por baixo da construção, sem interromper a circulação dos trens e preservando o solo densamente utilizado para agricultura.

A função da ponte é exclusivamente sustentar o viaduto que possui a linha ferroviária para os trens, sem tráfego de caminhões ou carros. A construção começou em 2006 e foi concluída em 2010.

A obra se tornou referência mundial e é importante para a China, que utiliza grandes viadutos para conectar centros urbanos importantes ao longo da vasta extensão territorial do país.

Os trens alcançam 350km/h e reduziram viagens de 4 horas para 90 minutos.