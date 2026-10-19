Divulgação/MOPC Ponte da Rota Bioceânica

A Ponte da Rota Bioceânica, iniciada em julho de 2022, entrou na fase final de acabamento, com a regulagem dos cabos de sustentação e a conclusão das estruturas de segurança.

Em julho deste ano, foi concluída a união das duas partes da ponte, que vai ligar Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai.

Do lado brasileiro, além de ajustarem a tensão dos cabos, os trabalhadores estão protegendo as partes metálicas.

Já na margem paraguaia, as equipes estão passando tubos para a fiação elétrica por baixo da ciclovia e construindo guias de concreto.

Imagem gerada por IA Infográfico resume os principais dados da ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), que está na fase final de obras

A etapa final inclui ainda a retirada de andaimes, acabamentos nos mastros de sustentação, pavimentação das pistas e instalação de estruturas anticolisão e antissuicídio, iluminação e sinalização.

Obra integra corredor até o Pacífico

Com 1.294 metros, a ponte faz parte do Corredor Rodoviário Bioceânico. O objetivo é ligar os portos brasileiros do Atlântico aos terminais chilenos do Pacífico, passando pelo Paraguai e pela Argentina.

Da extensão total, são 632 metros correspondentes ao trecho suspenso por cabos de aço, no qual 350 metros estão relacionados ao vão principal, que permitirá o tráfego de embarcações de grande porte pelo rio Paraguai.

A entrega estava prevista para maio deste ano. No entanto, a data teve que ser adiada devido a questões técnicas.

Até o momento, não está definido um novo prazo para a conclusão.

Obra de R$ 520 milhões

A construção é estimada em US$ 103 milhões (R$ 520 milhões na cotação atual), com financiamento da Itaipu Binacional pela parte paraguaia.

O Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC) é responsável pela obra, enquanto o Consórcio Binacional PYBRA realiza os trabalhos.











