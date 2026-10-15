Ajew/Wikimedia Commons Nova ponte do Rio Yalu entre a China e a Coreia do Norte.

A China e a Coreia do Norte inauguram oficialmente nesta quinta-feira (15) a Nova Ponte do Rio Yalu, que liga a cidade chinesa de Dandong a Sinuiju, na Coreia do Norte. A ponte foi concluída em 2014, mas ficou fechada por 12 anos, sem uma explicação oficial para a demora.

A cerimônia de inauguração foi anunciada na quarta-feira (14) pela agência estatal chinesa Xinhua. Na semana anterior, veículos já haviam sido vistos atravessando a ponte, e os semáforos e as placas de trânsito já começaram a funcionar, segundo o jornal sul-coreano The Chosun Daily.

A Nova Ponte do Rio Yalu tem quatro faixas para a circulação de veículos e foi construída para facilitar o transporte entre China e Coreia do Norte. A previsão é que ela se torne uma das principais rotas terrestres para o comércio entre os dois países.

Atualmente, o transporte de mercadorias entre Dandong e Sinuiju depende da Ponte da Amizade Sino-Coreana. Mais antiga, ela tem apenas uma faixa e não permite a passagem de caminhões com peso superior a 20 toneladas. Essas limitações dificultam o transporte de cargas entre as duas cidades.

Em 2014, o veículo estatal chinês China News Service informou que a nova ponte poderia ser responsável por até 80% do comércio entre os dois países.

CONFIRA: Coreia do Norte estreita laços com China e Rússia com pontes

Por que a inauguração demorou tanto

A ponte deveria ter sido aberta em outubro de 2014, mas a inauguração foi adiada por mais de uma década. Segundo o The Chosun Daily, a demora aconteceu porque faltavam estradas de acesso e estruturas necessárias para a fiscalização de mercadorias e a organização do transporte do lado norte-coreano.

As dificuldades também aumentaram pelas tensões entre os dois países e pelo fechamento das fronteiras durante a pandemia de Covid-19. Até o anúncio da inauguração, não havia uma explicação oficial para todo o período de atraso.

A abertura acontece em um momento de retomada dos contatos entre os governos. Nos últimos anos, foram retomados os trens de passageiros e os voos comerciais diretos entre Pequim, capital da China, e Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

Em junho, o presidente chinês, Xi Jinping, também visitou a Coreia do Norte. A viagem aconteceu depois que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, esteve em Pequim em setembro do ano anterior.

Na quarta-feira (14), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que a nova ligação deve facilitar o comércio e o contato entre as populações dos dois países.

A abertura da Nova Ponte do Rio Yalu facilitará ainda mais o comércio econômico e o intercâmbio de pessoas entre os dois países, trazendo maiores benefícios para os dois povos Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.









Coreia do Norte também aumenta ligações com a Rússia

No mês anterior, a Coreia do Norte e a Rússia realizaram a cerimônia de abertura da primeira ponte rodoviária entre os dois países sobre o rio Tunmen. A estrutura liga a região norte-coreana de Rason à cidade russa de Khasan.

Em entrevista ao jornal The Korea Herald no mês anterior, Lim Eul-chul, professor do Instituto de Estudos do Extremo Oriente da Universidade de Kyungnam, disse que as duas pontes podem aumentar a integração econômica da Coreia do Norte com seus vizinhos.

Segundo o professor, a criação de grandes rotas terrestres permite que o governo norte-coreano aproveite a disputa estratégica entre China e Rússia para buscar benefícios econômicos para o próprio país.