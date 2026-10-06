Isac Nóbrega/PR Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro

Michelle Bolsonaro (PL) contou a aliados que Jair Bolsonaro dormiu por cerca de dez horas após acompanhar o primeiro turno das eleições, realizado no domingo (04), e que ela brincou com o marido ao perceber o tempo de sono. As informações são do O Globo.

Eleita senadora pelo Distrito Federal, ela relatou que entrou duas vezes no quarto durante a madrugada para verificar se Bolsonaro estava respirando.

Segundo Michelle, Bolsonaro foi dormir por volta das 23h de domingo e acordou às 09h de segunda-feira (05). “Nunca vi você dormir tanto”, disse ao ex-presidente.

Segundo o relato da ex-primeira-dama, Bolsonaro respondeu em tom de brincadeira: “É porque dormi do lado de uma senadora”.

Michelle foi eleita para o Senado

Michelle Bolsonaro (PL), mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições deste domingo (4). Em sua primeira disputa eleitoral, a ex-primeira-dama conquistou uma das duas vagas disponíveis para representar a capital federal no Senado. Bia Kicis (PL), que também concorreu pelo partido, ficou na segunda colocação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até às 19h Michelle estava com 29% dos votos válidos, enquanto Bia Kicis obteve 27,41%.

As duas candidatas formaram a dobradinha do Partido Liberal (PL) na disputa pelas cadeiras do Distrito Federal. A eleição de Michelle marca sua entrada em cargos eletivos, depois de anos de atuação política ao lado de Jair Bolsonaro e de participação em eventos partidários.

Quantas vagas para o Senado estavam em disputa no DF?

Nas eleições de 2026, cada estado e o Distrito Federal escolheram dois senadores, renovando dois terços das cadeiras da Casa. O mandato de senador tem duração de oito anos.

No Distrito Federal, a senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022, permanece no cargo, pois seu mandato ainda está em andamento. Com a eleição de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, as duas novas representantes assumirão as vagas renovadas após a conclusão do processo eleitoral e a diplomação dos eleitos.







PL cresce

O Partido Liberal (PL) conseguiu se destacar entre os demais após o primeiro turno das eleições de 2026. Além de liderar a corrida presidencial, com Flávio Bolsonaro, a sigla elegeu mais governadores, senadores e deputados.

Além disso, a legenda conseguiu eleger diretamente cinco governadores. O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

Já no Congresso Nacional, o partido conquistou 19 das 54 cadeiras em jogo, o equivalente a 35,2% do total das vagas.

O número foi suficiente para redesenhar o equilíbrio de forças no Senado, já que, em 2027, o PL deve começar com 28 senadores e a maior bancada do Congresso.

O partido também registrou recordes e conquistou um grande número de vagas para a Câmara dos Deputados. Ao todo, o Brasil elegeu 4.513 deputados federais. Desse número, o PL ficou com 121 cadeiras, sendo a maioria também na Câmara.