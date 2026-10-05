Reprodução O ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Flávio, candidato à Presidência

Um dia após Flávio Bolsonaro (PL) avançar ao segundo turno da eleição presidencial, em que enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para que Flávio visite o pai. De acordo com a suspensão de 90 dias impostas pelo STF, a visita só será permitida a partir do dia 11 de outubro.

As visitas de Flávio a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, foram suspensas em julho, depois que uma carta do pai foi lida por Flávio em uma live, direcionada ao público brasileiro. Na época, Moraes interpretou o gesto como uma tentativa de burlar a proibição do ex-presidente de falar com o público.

Moraes concluiu que o senador havia sido usado como intermediário para divulgar uma manifestação de teor político-eleitoral escrita pelo ex-presidente e impôs 90 dias sem visita ao ex-presidente.

Na petição, protocolado nesta segunda-feira (5), os advogados pedem o restabelecimento do regime ordinário de visitas a Bolsonaro, alegando que já decorreu período significativo desde a adoção das restrições e que não houve novos episódios que justifiquem a manutenção do regime excepcional.

Consideradas as circunstâncias atuais e o lapso temporal já transcorrido, entende-se que não mais se mostra necessária a manutenção de regime excepcionalmente restritivo de visitas, sendo possível o ... o restabelecimento, desde logo, de sua realização nos moldes ordinariamente estabelecidos por essa Relatoria, evidentemente com observância das condições de fiscalização e das demais cautelares vigentes Trecho da petição

Alternativa

Como pedido alternativo, solicitam que Moraes autorize, em caráter excepcional, uma única visita de Flávio antes de 11 de outubro. Segundo a defesa, o encontro teria natureza "exclusivamente familiar" e ocorreria em data e horário previamente combinados com o local onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

Neste domingo, 4, Flávio obteve 47,03% dos votos no primeiro turno, ficando à frente do presidente Lula, que teve 45,16%.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.