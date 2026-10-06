Tânia Rêgo/Lula Marques/ Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma diminuição de votos em municípios que são dependentes do Bolsa Família neste primeiro turno das eleições, que foi disputado neste último domingo (4). Os dados são do UOL.

De acordo com o levantamento, o apoio a Lula variou de 71,5% para 68,7% em comparação com a eleição de 2022, nas cidades com um número alto de beneficiários do programa.

Por outro lado, Jair e Flávio Bolsonaro, do PL, tiveram um crescimento nessas cidades. Em 2022, com Jair, o número era de 23,5% e, neste ano, com Flávio, passou para 27,3%.

De acordo com a pesquisa, para chegar a esses resultados, foi feito um cruzamento de dados com a quantidade de votos de todos os candidatos presidenciais nas últimas três eleições, a população de cada município e o número de beneficiários do programa.

Sendo assim, foram definidas como altamente dependentes do Bolsa Família aquelas cidades com 50% ou mais de beneficiários em relação à população total.

Também há as categorias de média dependência, que ficam na margem entre 25% e 50%, e baixa dependência, menos do que 25% da população total do município.

Ainda segundo os dados, o levantamento não estabelece uma correlação entre o Bolsa Família e os votos de cada candidato. A pesquisa mostra apenas os diferentes resultados nas regiões mais e menos dependentes do programa.

Somadas, as cidades com alta dependência do programa representam pouco mais de 14% dos votos válidos. Já as cidades com menos beneficiários do programa representam 59,1%.

Nestes municípios, comparando as últimas três eleições, Lula passou de 20,1% de votos válidos, em 2018, para 40% em 2022. Já neste ano, a porcentagem de votos caiu para 37%.

Por outro lado, em 2022, Jair Bolsonaro perdeu fôlego nas cidades com baixa dependência do Bolsa Família. Comparando as últimas três eleições, em 2018 foram 53,6% dos votos. O número caiu para 50,3% em 2022. Já neste ano, com Flávio, voltou a subir, com 53,9%.

Sendo assim, ao final da primeira etapa das eleições, Flávio Bolsonaro superou o atual presidente Lula com cerca de 47% dos votos válidos. O petista terminou o primeiro turno com 45%. Os dois disputam o segundo turno.

PL cresce

O Partido Liberal (PL) conseguiu se destacar entre os demais após o primeiro turno das eleições de 2026. Além de liderar a corrida presidencial, com Flávio Bolsonaro, a sigla elegeu mais governadores, senadores e deputados.

Além disso, a legenda conseguiu eleger diretamente cinco governadores. O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

Já no Congresso Nacional, o partido conquistou 19 das 54 cadeiras em jogo, o equivalente a 35,2% do total das vagas.

O número foi suficiente para redesenhar o equilíbrio de forças no Senado, já que, em 2027, o PL deve começar com 28 senadores e a maior bancada do Congresso.

O partido também registrou recordes e conquistou um grande número de vagas para a Câmara dos Deputados. Ao todo, o Brasil elegeu 4.513 deputados federais. Desse número, o PL ficou com 121 cadeiras, sendo a maioria também na Câmara.



