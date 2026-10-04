Akihito Sato/g1 Michelle Bolsonaro (PL) votou em Brasília

Michelle Bolsonaro (PL), mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições deste domingo (4). Em sua primeira disputa eleitoral, a ex-primeira-dama conquistou uma das duas vagas disponíveis para representar a capital federal no Senado. Bia Kicis (PL), que também concorreu pelo partido, ficou na segunda colocação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até às 19h Michelle estava com com 29% dos votos válidos, enquanto Bia Kicis obteve 27,41%.

As duas candidatas formaram a dobradinha do Partido Liberal (PL) na disputa pelas cadeiras do Distrito Federal. A eleição de Michelle marca sua entrada em cargos eletivos, depois de anos de atuação política ao lado de Jair Bolsonaro e de participação em eventos partidários.

Quem é Michelle Bolsonaro

Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, em 22 de março de 1982. Ela ganhou projeção nacional após se casar com Jair Bolsonaro e assumir o posto de primeira-dama durante o mandato presidencial dele, entre 2019 e 2022.

Antes de chegar à Presidência, Michelle trabalhou na Câmara dos Deputados. Durante o governo Bolsonaro, participou de ações sociais e de iniciativas voltadas a pessoas com deficiência, além de atuar em eventos oficiais e agendas com grupos religiosos.

Em 2023, assumiu a presidência do PL Mulher, estrutura do partido dedicada à participação feminina na política. A partir do cargo, ampliou sua presença em eventos partidários e passou a ser considerada uma das principais lideranças femininas do campo conservador.

A candidatura ao Senado pelo Distrito Federal representou sua estreia nas urnas. Na campanha de 2026, Michelle buscou transformar a popularidade conquistada nos anos anteriores em votos e ampliar a presença do PL no Congresso Nacional.

Quem é Bia Kicis

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputada federal Bia Kicis





Bia Kicis, nome político de Beatriz Kicis Torrents de Sordi, é advogada e procuradora aposentada. Ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 1961, e foi eleita deputada federal pelo Distrito Federal em 2018, cargo que passou a exercer em 2019.

Filiada ao PL, Kicis ganhou destaque nacional por sua atuação alinhada à direita e ao bolsonarismo. Na Câmara dos Deputados, participou de debates sobre temas políticos e institucionais e se tornou uma das parlamentares próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2026, disputou uma vaga no Senado na mesma legenda de Michelle Bolsonaro. Com a segunda colocação, também garantiu uma das cadeiras destinadas ao Distrito Federal.





Quantas vagas para o Senado estavam em disputa no DF?

Nas eleições de 2026, cada estado e o Distrito Federal escolheram dois senadores, renovando dois terços das cadeiras da Casa. O mandato de senador tem duração de oito anos.

No Distrito Federal, a senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022, permanece no cargo, pois seu mandato ainda está em andamento. Com a eleição de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, as duas novas representantes assumirão as vagas renovadas após a conclusão do processo eleitoral e a diplomação dos eleitos.