Corpo de Bombeiros Motorista caiu no rio após a batida e caminhão ficou suspenso sobre a ponte

O número de mortes em acidentes envolvendo caminhões nas rodovias federais de Goiás aumentou 20% nos primeiros sete meses de 2026. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 18 pessoas morreram nessas ocorrências entre janeiro e julho, contra 15 no mesmo período do ano passado.

Também houve crescimento no total de acidentes e de feridos. As rodovias federais que cortam o estado registraram 467 acidentes envolvendo veículos de carga neste ano, alta de 18% na comparação com as 395 ocorrências contabilizadas entre janeiro e julho de 2025.

O número de feridos passou de 152 para 171 no mesmo intervalo, aumento de aproximadamente 12%.

Os dados foram divulgados pela PRF durante uma ação educativa e de saúde realizada na quarta-feira (16), Dia do Caminhoneiro. A iniciativa reuniu Detran-GO, Polícia Militar, Prefeitura de Hidrolândia, Sest Senat e a concessionária Triunfo Concebra.

As atividades foram voltadas aos profissionais do transporte de cargas, com orientações sobre segurança viária, cuidados com a saúde e cumprimento das normas de trânsito.

Rebites e excesso de velocidade

Entre os fatores que preocupam a PRF está o consumo de substâncias psicoativas conhecidas como “rebites”, utilizadas por alguns motoristas para permanecer acordados durante longas jornadas. Mais de 130 mil comprimidos foram apreendidos nas rodovias federais de Goiás neste ano.

A corporação alerta que essas substâncias não eliminam o cansaço e podem comprometer os reflexos, a percepção e a capacidade de reação dos condutores.

O excesso de velocidade também aparece entre as condutas de risco. De janeiro a julho, radares fixos e móveis registraram 47.287 infrações por velocidade acima do limite nas rodovias federais de Goiás.

Em todo o país, caminhões receberam 560.221 autuações por excesso de velocidade no mesmo período.

10.822 acidentes no país

No Brasil, a PRF contabilizou 10.822 acidentes envolvendo caminhões entre janeiro e julho de 2026. As ocorrências deixaram 11.243 pessoas feridas e provocaram 1.681 mortes.

Na comparação com os primeiros sete meses de 2025, o número de mortes em acidentes com veículos de carga aumentou 4,54% nas rodovias federais brasileiras.

A PRF orienta os motoristas a respeitarem os períodos de descanso e os limites de velocidade, além de não utilizarem substâncias estimulantes durante as viagens.





