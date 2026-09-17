Reprodução Temporal interdita BR-381 e suspende aulas em Ipatinga (MG)

Um temporal atingiu Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais , na noite de quarta-feira (16), e provocou a interdição de um trecho da BR-381 e a suspensão das aulas em quatro escolas municipais nesta quinta-feira (17). As rajadas de vento chegaram a 76,2 km/h, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Ipatinga.





A chuva ocorreu entre 18h50 e 19h50 e acumulou 38,8 milímetros. O temporal provocou quedas de árvores e postes, pontos de alagamento, destelhamentos e danos em estabelecimentos comerciais. Equipes da Defesa Civil, do trânsito, dos serviços urbanos, do Corpo de Bombeiros e da Cemig foram mobilizadas para atender as ocorrências.

BR-381 fica interditada após queda de árvores e postes

O trecho considerado mais crítico pelas autoridades fica no km 250 da BR-381, no sentido Governador Valadares (MG). Árvores e postes caíram sobre a pista e impediram a passagem dos veículos.

As equipes trabalham na remoção dos obstáculos e na sinalização do local para que a rodovia possa ser liberada com segurança.

A situação também afetou o fornecimento de energia elétrica na região. Conforme a Prefeitura de Ipatinga, informações da Cemig apontavam que mais de 120 mil consumidores estavam sem energia no Vale do Aço após o temporal.

Motoristas que precisam utilizar a BR-381 devem ficar atentos à situação da rodovia e evitar o trecho interditado até a liberação.

Quatro escolas suspendem aulas

Os efeitos da tempestade também alteraram a rotina da rede municipal de ensino de Ipatinga.

As aulas do período da manhã desta quinta-feira (17) foram suspensas em quatro unidades:

Escola Municipal Padre Bertollo;

Escola Municipal Pato Donald;

Escola Municipal Infantil 07 de Outubro;

Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade.

Segundo a Prefeitura, a suspensão foi adotada para permitir a realização de serviços nas unidades com segurança após os impactos provocados pela chuva.

As demais escolas da rede municipal mantiveram as aulas normalmente.

Temporal causou alagamentos e destelhamentos

Além da BR-381, diferentes pontos de Ipatinga registraram problemas provocados pela tempestade. Houve alagamentos, quedas de árvores, quedas de postes e destelhamentos.

Moradores também relataram interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Apesar dos danos, a Defesa Civil informou que, até o momento da atualização divulgada pela Prefeitura, não havia registro de ocorrências graves ou vítimas.

As equipes permanecem nas ruas para realizar vistorias, atender chamados e acompanhar áreas que podem apresentar novos riscos.





Defesa Civil mantém alerta em Ipatinga

A Prefeitura orienta os moradores a evitar áreas de risco durante e após a chuva. A recomendação é não tentar atravessar ruas ou trechos de estrada com acúmulo de água e manter distância de árvores, postes e fiações.

A população também deve evitar permanecer próxima a estruturas que tenham sido danificadas pelo temporal.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

A administração municipal informou ainda que continua monitorando as condições meteorológicas e os pontos afetados pela tempestade.