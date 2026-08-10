Divulgação Avenida Presidente Dutra

Um acidente envolvendo um caminhão paralisou parte do tráfego na Avenida Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 196, em Queimados, na Baixada Fluminense.

A ocorrência foi registrada no sentido São Paulo e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 05:53 da manhã desta segunda-feira (10), umperdeu uma das rodas e ficouinterrompendo o trânsito.

Mais cedo, Pai e filha morreram em acidente na Via Dutra



A ocorrência segue em andamento, e é atendida por agentes da PRF-RJ.

No final da noite do último domingo, ao menos três pessoas morreram em um outro acidente envolvendo dois veículos também na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no interior de São Paulo.

TV Vanguarda/Reprodução Carro capota e deixa três pessoas mortas na Dutra, em São Paulo





A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 143, na pista sentido São Paulo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e informou que houve uma colisão frontal entre dois carros.

Segundo a corporação, uma mulher conduzia um veículo no sentido Rio de Janeiro, quando perdeu a direção, bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista.

O veículo se chocou com outro carro, que era ocupado por um homem de 60 anos e uma mulher de 32 anos. Eles eram pai e filha.

Todas as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.





De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, um dos veículos capotou antes de atingir o outro.

Ainda de acordo com a concessionária, o trecho precisou ser interditado e chegou a registrar cerca de seis quilômetros de congestionamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo que seguia pela pista sentido Rio de Janeiro invadiu a outra pista e colidiu com o outro veículo.

A PRF também informou que a pista foi liberada por volta da 1h, cinco horas depois do acidente. Após a liberação, o trânsito no local foi normalizado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e auto-lesão na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A polícia segue com uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.



