Aeronaves ligadas ao grupo criminoso foram sequestradas durante a operação
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Aeronaves ligadas ao grupo criminoso foram sequestradas durante a operação

Uma organização criminosa  suspeita de transportar grandes quantidades de drogas da Bolívia para o Brasil utilizando aeronaves de pequeno porte foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil de Goiás, da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás, nesta quinta-feira (17).

Batizada de Operação Voo Cancelado, a ação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em cidades de Goiás, Minas Gerais, Pará e Maranhão. A Justiça Federal também determinou o sequestro de cinco aeronaves ligadas ao grupo investigado.

Uma das aeronaves apreendidas pelos policiais durante a operação desta quinta-feira
Divulgação/PF
Uma das aeronaves apreendidas pelos policiais durante a operação desta quinta-feira


Apenas uma pessoa havia sido presa até o início da manhã. Três veículos de luxo, celulares, documentos e outros dispositivos eletrônicos também foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

Segundo o delegado Francisco Costa, responsável pela investigação, três dos investigados morreram durante a apuração. Dois deles, apontados como líderes da organização criminosa, foram assassinados em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de onde também vinha a droga.

Um terceiro suspeito morreu em um acidente aéreo. A polícia suspeita que ele realziava outro transporte de drogas para o Brasil quando a aeronave caiu. Os outros três alvos de mandados de prisão não foram localizados.

Piloto foi abordado após deixar droga em Trindade

A investigação teve início em maio de 2025, quando a Denarc recebeu a informação de que um grupo utilizava aviões de pequeno porte para trazer cocaína da Bolívia para Goiás.

Os policiais chegaram a um piloto que transportava 150 kg de cocaína no aeródromo de Goianira. Ele havia acabo de desembarcar a droga em uma pista utilizada por paramotores, em Trindade.

A apreensão levou ao compartilhamento de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Ficco. A partir do cruzamento dos dados, os investigadores identificaram pessoas que supostamente atuavam em diferentes etapas do esquema.


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