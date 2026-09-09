Foto: PH Lopes Caminhões na Rodovia dos Bandeirantes (SP - 348)

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), uma das principais ligações entre o interior paulista e a capital, registrou um aumento expressivo nos acidentes envolvendo caminhões em 2026. Dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) mostram que o número de ocorrências praticamente dobrou em comparação com o ano passado.

Entre 01 de janeiro e 06 de setembro, foram registrados 212 acidentes com veículos de carga na rodovia. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas 110 ocorrências.

O aumento é de 92,7% e representa uma média de aproximadamente seis acidentes por semana ao longo dos primeiros oito meses do ano.

Foto: PH Lopes Caminhões na Rodovia dos Bandeirantes (SP - 348)

Os números chamam atenção principalmente porque a Bandeirantes é uma das rodovias mais movimentadas do Estado e concentra diariamente carros, motocicletas, ônibus e veículos pesados que transportam mercadorias entre a Região Metropolitana de São Paulo e cidades do interior.

Dois acidentes em poucas horas

A sequência de acidentes recentes ajuda a dimensionar o cenário.

Na segunda-feira (08), duas ocorrências envolvendo caminhões foram registradas na Rodovia dos Bandeirantes em um intervalo de poucas horas, em trechos da região de Campinas.

Uma delas envolveu um caminhão-tanque, um ônibus e um carro. Cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade. O acidente provocou interdições e congestionamento na pista.

A dinâmica da ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar Rodoviária e funcionários da concessionária. Com o impacto da colisão, o motor do automóvel chegou a se desprender do veículo.

No mesmo dia, outro acidente foi registrado em Hortolândia. Um caminhão carregado com paletes de madeira tombou e atingiu um carro.

Reprodução Caminhão com paletes tomba sobre carro na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia

Apesar do impacto e dos danos causados, ninguém ficou ferido. A ocorrência, porém, exigiu o bloqueio da pista e da alça de acesso para a realização do atendimento e retirada dos veículos.

Os dois casos aconteceram em um momento em que os dados já apontavam uma escalada significativa dos acidentes envolvendo veículos pesados na SP-348.

Tombamentos também se repetem

Os acidentes desta semana não foram casos isolados.

No feriado de 07 de Setembro, um caminhão carregado com cerca de 2,5 toneladas de alho saiu da pista e tombou no km 81 da Bandeirantes, em Campinas, no sentido São Paulo. Ninguém se feriu, mas uma faixa precisou ser interditada durante o atendimento e a remoção do veículo. O acidente provocou congestionamento no trecho.

Foto: Artesp Caminhão carregado com alho tomba na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas

Dias antes, uma colisão entre veículos de carga em Itupeva deixou uma pessoa gravemente ferida e causou lentidão na rodovia. O acidente envolveu três caminhões e provocou derramamento de carga na pista.

A repetição de ocorrências evidencia um desafio constante nas rodovias que concentram grande circulação de veículos pesados: qualquer acidente envolvendo caminhões tende a ter impactos maiores no trânsito, seja pelo tamanho dos veículos, pelo peso transportado ou pela complexidade necessária para remoção da carga e liberação da pista.

Uma rodovia estratégica para o interior

A Rodovia dos Bandeirantes é um dos principais corredores logísticos de São Paulo e recebe diariamente grande fluxo de caminhões.

Além de ligar a capital a cidades como Jundiaí, Campinas, Americana e Limeira, a via faz parte de uma região estratégica para a circulação de produtos e para o abastecimento de empresas instaladas no interior paulista.

O movimento intenso aumenta especialmente em períodos de feriados prolongados. Durante a Operação Independência deste ano, por exemplo, a concessionária estimou inicialmente que mais de 2,2 milhões de veículos circulariam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

No balanço parcial divulgado após o feriado, quase 1,9 milhão de veículos passaram pelo sistema entre os dias 04 e 07 de setembro. Foram registrados 42 acidentes no conjunto de rodovias administradas pela concessionária durante o período.

A presença simultânea de carros de passeio, ônibus e caminhões exige atenção constante dos motoristas, principalmente nos trechos com maior concentração de veículos.

Celular, sono e velocidade estão entre os riscos

Acidentes em rodovias normalmente envolvem uma combinação de fatores.

Entre os principais riscos para motoristas estão o excesso de velocidade, a falta de distância segura entre os veículos, distrações ao volante, uso do celular e cansaço.

No caso dos caminhões, há ainda particularidades relacionadas ao porte dos veículos. Um caminhão precisa de uma distância maior para parar completamente e possui pontos cegos que podem dificultar a visualização de veículos menores ao redor.

Mudanças bruscas de faixa e frenagens inesperadas também aumentam os riscos, especialmente em trechos de tráfego intenso.

Outro ponto de atenção é a fadiga. Caminhoneiros frequentemente percorrem longas distâncias e precisam manter a concentração durante várias horas. O sono ao volante pode reduzir o tempo de reação e provocar consequências graves em poucos segundos.

Monitoramento e orientação aos motoristas

A Motiva Autoban, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, mantém monitoramento das rodovias 24 horas por dia e equipes de atendimento distribuídas ao longo da malha.

A estrutura inclui câmeras, sistemas de análise de tráfego, estações meteorológicas e painéis de mensagens variáveis para acompanhar as condições das rodovias e informar os motoristas sobre acidentes, obras e outras ocorrências.

Entre as recomendações de segurança reforçadas pela concessionária estão evitar o uso do celular enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade, manter distância do veículo que segue à frente e não continuar a viagem quando houver sinais de cansaço ou sono.

Também é importante reduzir a velocidade ao se aproximar de acidentes ou equipes trabalhando na pista e, quando houver segurança para isso, mudar de faixa para manter distância dos veículos de atendimento.